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Бенфика - Порту 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
07 мая 2022, суббота. 20:00 МСК. Португалия - Примейра, 33-й тур
Бенфика
Порту

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Порту, которое состоится 07 Мая 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бенфика
      Лиссабон
      Порту
      Порту
      Главные тренеры
      Португалия Нелсон Александр Вериссимо
      Португалия Сержиу Консейсау
      История личных встреч
      31.12.2021 Португалия - Примейра Тур 16 Порту3 : 1Бенфика
      23.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Порту3 : 0Бенфика
      06.05.2021 Португалия - Примейра Тур 31 Бенфика1 : 1Порту
      16.01.2021 Португалия - Примейра Тур 14 Порту1 : 1Бенфика
      23.12.2020 Суперкубок Португалии Финал Порту2 : 0Бенфика
      01.08.2020 Кубок Португалии Финал Бенфика1 : 2Порту
      08.02.2020 Португалия - Примейра Тур 20 Порту3 : 2Бенфика
      24.08.2019 Португалия - Примейра Тур 3 Бенфика0 : 2Порту
      02.03.2019 Португалия - Примейра Тур 24 Порту1 : 2Бенфика
      22.01.2019 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Бенфика1 : 3Порту
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Порту32274183-228588,5
      2
      Лига чемпионов
      		Спортинг32254366-217982,3
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Бенфика32225576-297174,0
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Брага32188649-286264,6
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Жил Висенте321212844-374850,0
      6 Витория Гимарайнш321281244-404445,8
      7 Пасуш де Феррейра329111229-403839,6
      8 Маритиму329101338-423738,5
      9 Санта-Клара328131136-503738,5
      10 Боавишта327151036-493637,5
      11 Эшторил328121235-413637,5
      12 Портимоненсе32981528-423536,5
      13 Фамаликан327121339-473334,4
      14 Визела327111435-533233,3
      15 Арока32791630-533031,3
      16
      Стыковая зона
      		Тондела32761939-622728,1
      17
      Зона вылета
      		Морейренсе32681829-492627,1
      18
      Зона вылета
      		Белененсеш325101721-522526,0

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