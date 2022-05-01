Бенфика - Порту 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
07 мая 2022, суббота. 20:00 МСК. Португалия - Примейра, 33-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Порту, которое состоится 07 Мая 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Порту
Порту
Главные тренеры
|Нелсон Александр Вериссимо
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|31.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|3 : 1
|23.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 0
|06.05.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 1
|16.01.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|1 : 1
|23.12.2020
|Суперкубок Португалии
|Финал
|2 : 0
|01.08.2020
|Кубок Португалии
|Финал
|1 : 2
|08.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|3 : 2
|24.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|0 : 2
|02.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 2
|22.01.2019
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|32
|27
|4
|1
|83-22
|85
|88,5
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|32
|25
|4
|3
|66-21
|79
|82,3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|32
|22
|5
|5
|76-29
|71
|74,0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|32
|18
|8
|6
|49-28
|62
|64,6
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|32
|12
|12
|8
|44-37
|48
|50,0
|6
|Витория Гимарайнш
|32
|12
|8
|12
|44-40
|44
|45,8
|7
|Пасуш де Феррейра
|32
|9
|11
|12
|29-40
|38
|39,6
|8
|Маритиму
|32
|9
|10
|13
|38-42
|37
|38,5
|9
|Санта-Клара
|32
|8
|13
|11
|36-50
|37
|38,5
|10
|Боавишта
|32
|7
|15
|10
|36-49
|36
|37,5
|11
|Эшторил
|32
|8
|12
|12
|35-41
|36
|37,5
|12
|Портимоненсе
|32
|9
|8
|15
|28-42
|35
|36,5
|13
|Фамаликан
|32
|7
|12
|13
|39-47
|33
|34,4
|14
|Визела
|32
|7
|11
|14
|35-53
|32
|33,3
|15
|Арока
|32
|7
|9
|16
|30-53
|30
|31,3
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|32
|7
|6
|19
|39-62
|27
|28,1
| 17
Зона вылета
|Морейренсе
|32
|6
|8
|18
|29-49
|26
|27,1
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|32
|5
|10
|17
|21-52
|25
|26,0