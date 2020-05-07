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Твенте - Фортуна 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
07 мая 2022, суббота. 19:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Твенте
Фортуна

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Фортуна, которое состоится 07 Мая 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Твенте
      Энсхеде
      Фортуна
      Ситтард-Гелен
      Главные тренеры
      Нидерланды Рон Янс
      Нидерланды Сьорс Ульте
      История личных встреч
      14.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Фортуна2 : 1Твенте
      01.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 31 Фортуна3 : 0Твенте
      12.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Твенте2 : 0Фортуна
      15.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Фортуна2 : 3Твенте
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс31 78
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен31 74
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Фейеноорд31 67
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Твенте31 62
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар31 59
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Витесс31 47
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт31 45
      8
      Плей-офф Лиги конференций
      		Гронинген31 36
      9 Гоу Эхед Иглс31 36
      10 Херенвен31 35
      11 НЕК Неймеген31 35
      12 Хераклес31 34
      13 Камбюр31 34
      14 Валвейк31 31
      15 Фортуна31 29
      16
      Стыковая зона
      		ПЕК Зволле31 26
      17
      Зона вылета
      		Спарта31 26
      18
      Зона вылета
      		Виллем II31 26

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