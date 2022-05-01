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Борнмут - Миллуолл 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
07 мая 2022, суббота. 14:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур
Борнмут
Миллуолл

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Миллуолл, которое состоится 07 Мая 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Борнмут
      Борнмут
      Миллуолл
      Лондон
      Главные тренеры
      Англия Скотт Паркер
      Англия Гари Роуэтт
      История личных встреч
      24.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Миллуолл1 : 1Борнмут
      21.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Миллуолл1 : 4Борнмут
      12.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Борнмут1 : 1Миллуолл
      07.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Миллуолл3 : 0Борнмут
      28.12.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Миллуолл0 : 2Борнмут
      29.11.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Борнмут2 : 2Миллуолл
      03.05.2014 Англия - Чемпионшип Тур 46 Миллуолл1 : 0Борнмут
      05.10.2013 Англия - Чемпионшип Тур 11 Борнмут5 : 2Миллуолл
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Фулхэм45 90
      2
      Повышение
      		Борнмут45 85
      3
      Плей-офф за повышение
      		Ноттингем Форест45 79
      4
      Плей-офф за повышение
      		Хаддерсфилд Таун45 79
      5
      Плей-офф за повышение
      		Шеффилд Юнайтед45 72
      6
      Плей-офф за повышение
      		Лутон Таун45 72
      7 Мидлсбро45 70
      8 Миллуолл45 69
      9 Блэкберн Роверс45 66
      10 Вест Бромвич Альбион45 64
      11 Ковентри Сити45 63
      12 Куинз Парк Рейнджерс45 63
      13 Сток Сити45 61
      14 Престон Норт Энд45 61
      15 Суонси Сити45 61
      16 Блэкпул45 60
      17 Бристоль Сити45 55
      18 Халл Сити45 50
      19 Кардифф Сити45 50
      20 Бирмингем Сити45 47
      21 Рединг45 41
      22
      Зона вылета
      		Дерби Каунти45 34
      23
      Зона вылета
      		Питерборо Юнайтед45 34
      24
      Зона вылета
      		Барнсли45 30

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