Дерби Каунти - Кардифф Сити 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
07 мая 2022, суббота. 14:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Кардифф Сити, которое состоится 07 Мая 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
|Уэйн Марк Руни
|Стив Морисон
История личных встреч
|01.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|1 : 0
|02.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|4 : 0
|28.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|1 : 1
|14.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|2 : 1
|13.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|1 : 1
|24.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|3 : 1
|30.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|0 : 0
|14.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|3 : 4
|27.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|0 : 2
|02.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|45
|90
| 2
Повышение
|Борнмут
|45
|85
| 3
Плей-офф за повышение
|Ноттингем Форест
|45
|79
| 4
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|45
|79
| 5
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|45
|72
| 6
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|45
|72
|7
|Мидлсбро
|45
|70
|8
|Миллуолл
|45
|69
|9
|Блэкберн Роверс
|45
|66
|10
|Вест Бромвич Альбион
|45
|64
|11
|Ковентри Сити
|45
|63
|12
|Куинз Парк Рейнджерс
|45
|63
|13
|Сток Сити
|45
|61
|14
|Престон Норт Энд
|45
|61
|15
|Суонси Сити
|45
|61
|16
|Блэкпул
|45
|60
|17
|Бристоль Сити
|45
|55
|18
|Халл Сити
|45
|50
|19
|Кардифф Сити
|45
|50
|20
|Бирмингем Сити
|45
|47
|21
|Рединг
|45
|41
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|45
|34
| 23
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|45
|34
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|45
|30