Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
07 мая 2022, суббота. 14:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити, которое состоится 07 Мая 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур, оно проводится на стадионе: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Найджел Пирсон
История личных встреч
|18.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|2 : 3
|26.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|2 : 1
|03.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|1 : 2
|25.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 35
|2 : 1
|30.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|5 : 2
|05.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|17.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|4 : 0
|10.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|2 : 1
|30.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|4 : 0
|12.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|45
|90
| 2
Повышение
|Борнмут
|45
|85
| 3
Плей-офф за повышение
|Ноттингем Форест
|45
|79
| 4
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|45
|79
| 5
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|45
|72
| 6
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|45
|72
|7
|Мидлсбро
|45
|70
|8
|Миллуолл
|45
|69
|9
|Блэкберн Роверс
|45
|66
|10
|Вест Бромвич Альбион
|45
|64
|11
|Ковентри Сити
|45
|63
|12
|Куинз Парк Рейнджерс
|45
|63
|13
|Сток Сити
|45
|61
|14
|Престон Норт Энд
|45
|61
|15
|Суонси Сити
|45
|61
|16
|Блэкпул
|45
|60
|17
|Бристоль Сити
|45
|55
|18
|Халл Сити
|45
|50
|19
|Кардифф Сити
|45
|50
|20
|Бирмингем Сити
|45
|47
|21
|Рединг
|45
|41
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|45
|34
| 23
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|45
|34
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|45
|30