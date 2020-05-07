Арсенал - Ислочь 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Городской (Дзержинск, Беларусь), вместимость: 1100
07 мая 2022, суббота. 13:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ислочь, которое состоится 07 Мая 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Дзержинск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Ислочь
Минский район
Главные тренеры
|Павел Кирильчик
|Артем Радков
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|6
|5
|1
|0
|14-3
|16
|88,9
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|6
|4
|1
|1
|14-7
|13
|72,2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|6
|3
|3
|0
|8-4
|12
|66,7
|4
|Минск
|6
|3
|1
|2
|8-6
|10
|55,6
|5
|Шахтёр С
|6
|2
|3
|1
|8-4
|9
|50,0
|6
|Слуцк
|6
|2
|3
|1
|7-7
|9
|50,0
|7
|Неман
|6
|2
|3
|1
|7-7
|9
|50,0
|8
|Ислочь
|6
|2
|3
|1
|9-7
|9
|50,0
|9
|Гомель
|6
|3
|0
|3
|9-9
|9
|50,0
|10
|Славия-Мозырь
|6
|2
|1
|3
|8-8
|7
|38,9
|11
|Белшина
|6
|1
|3
|2
|7-9
|6
|33,3
|12
|Витебск
|6
|1
|3
|2
|6-10
|6
|33,3
|13
|Торпедо-БелАЗ
|6
|1
|1
|4
|5-11
|4
|22,2
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|6
|0
|4
|2
|3-5
|4
|22,2
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|6
|0
|3
|3
|5-9
|3
|16,7
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|6
|0
|1
|5
|2-14
|1
|5,6