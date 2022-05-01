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Днепр М - Торпедо-БелАЗ 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Спартак (Могилёв, Беларусь), вместимость: 7990
07 мая 2022, суббота. 15:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
Днепр М
Торпедо-БелАЗ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 07 Мая 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Могилёв, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Днепр М
      Могилёв
      Торпедо-БелАЗ
      Жодино
      Главные тренеры
      Беларусь Вячеслав Левчук
      Беларусь Дмитрий Васильевич Молош
      История личных встреч
      04.11.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Днепр М0 : 3Торпедо-БелАЗ
      17.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Торпедо-БелАЗ1 : 0Днепр М
      25.08.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Днепр М0 : 5Торпедо-БелАЗ
      30.04.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Торпедо-БелАЗ0 : 0Днепр М
      21.06.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Торпедо-БелАЗ2 : 1Днепр М
      11.04.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Днепр М2 : 2Торпедо-БелАЗ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ651014-31688,9
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ641114-71372,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн63308-41266,7
      4 Минск63128-61055,6
      5 Шахтёр С62318-4950,0
      6 Слуцк62317-7950,0
      7 Неман62317-7950,0
      8 Ислочь62319-7950,0
      9 Гомель63039-9950,0
      10 Славия-Мозырь62138-8738,9
      11 Белшина61327-9633,3
      12 Витебск61326-10633,3
      13 Торпедо-БелАЗ61145-11422,2
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал60423-5422,2
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест60335-9316,7
      16
      Зона вылета
      		Днепр М60152-1415,6

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