Уфа - Ростов 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия), вместимость: 15200
08 мая 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 28-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
0'
45'
90'
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Ростов, которое состоится 08 Мая 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Алексей Борисович Стукалов
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|21.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|2 : 2
|06.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|0 : 1
|23.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|0 : 1
|08.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 2
|18.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|2 : 0
|07.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 0
|22.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 0
|10.12.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 0
|12.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 4
|25.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Уфа» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|76,2
|2
|Динамо М
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|61,9
|3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|60,5
|4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|58,0
|5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|55,6
|6
|Локомотив М
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|50,6
|7
|Крылья Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|48,8
|8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|45,2
|9
|Спартак М
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|44,0
|10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|42,0
|11
|Нижний Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|34,5
|12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|34,5
| 13
Стыковая зона
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|35,8
| 14
Стыковая зона
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|32,1
| 15
Зона вылета
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|28,4
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|27,2