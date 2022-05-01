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Арсенал - Краснодар 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
08 мая 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 28-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Арсенал
Краснодар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Краснодар, которое состоится 08 Мая 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал
      Тула
      Краснодар
      Краснодар
      Главные тренеры
      Черногория Миодраг Божович
      Россия Александр Александрович Сторожук (и.о.)
      История личных встреч
      15.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Краснодар3 : 2Арсенал
      11.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Арсенал1 : 0Краснодар
      18.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Краснодар2 : 0Арсенал
      24.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Арсенал1 : 2Краснодар
      29.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Краснодар2 : 0Арсенал
      19.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Арсенал0 : 3Краснодар
      25.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Краснодар3 : 0Арсенал
      14.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Краснодар3 : 0Арсенал
      29.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Арсенал1 : 0Краснодар
      23.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Краснодар2 : 0Арсенал
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит28197265-266476,2
      2 Динамо М28164849-335261,9
      3 Сочи27154848-294960,5
      4 ЦСКА27145838-274758,0
      5 Краснодар27136839-284555,6
      6 Локомотив М27118838-364150,6
      7 Крылья Советов281251139-344148,8
      8 Ахмат281221434-373845,2
      9 Спартак М281071135-383744,0
      10 Ростов27971145-463442,0
      11 Нижний Новгород28781325-392934,5
      12 Химки286111131-442934,5
      13
      Стыковая зона
      		Рубин27851433-502935,8
      14
      Стыковая зона
      		Урал28691322-342732,1
      15
      Зона вылета
      		Уфа274111225-382328,4
      16
      Зона вылета
      		Арсенал27571527-542227,2

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