Арсенал - Краснодар 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
08 мая 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 28-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Краснодар, которое состоится 08 Мая 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Миодраг Божович
|Александр Александрович Сторожук (и.о.)
История личных встреч
|15.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|3 : 2
|11.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 0
|18.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 0
|24.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 2
|29.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|2 : 0
|19.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|0 : 3
|25.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|3 : 0
|14.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|3 : 0
|29.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 0
|23.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|76,2
|2
|Динамо М
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|61,9
|3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|60,5
|4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|58,0
|5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|55,6
|6
|Локомотив М
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|50,6
|7
|Крылья Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|48,8
|8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|45,2
|9
|Спартак М
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|44,0
|10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|42,0
|11
|Нижний Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|34,5
|12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|34,5
| 13
Стыковая зона
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|35,8
| 14
Стыковая зона
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|32,1
| 15
Зона вылета
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|28,4
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|27,2