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Локомотив - Рубин 08 Мая прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
08 мая 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 28-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Локомотив МРубин

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Рубин, которое состоится 08 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Локомотив М
      Москва
      Рубин
      Казань
      Главные тренеры
      Россия Заур Залимбиевич Хапов
      Россия Леонид Викторович Слуцкий
      История личных встреч
      16.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Рубин2 : 2Локомотив М
      05.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Локомотив М3 : 1Рубин
      11.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Рубин0 : 2Локомотив М
      27.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Рубин0 : 2Локомотив М
      15.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Локомотив М1 : 1Рубин
      10.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Локомотив М4 : 0Рубин
      06.03.2019 Кубок России 1/4 финала Рубин0 : 1Локомотив М
      05.12.2018 Кубок России 1/4 финала Локомотив М1 : 0Рубин
      11.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Рубин0 : 0Локомотив М
      02.12.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Локомотив М1 : 0Рубин
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит28197265-266476,2
      2 Динамо М28164849-335261,9
      3 Сочи27154848-294960,5
      4 ЦСКА27145838-274758,0
      5 Краснодар27136839-284555,6
      6 Локомотив М27118838-364150,6
      7 Крылья Советов281251139-344148,8
      8 Ахмат281221434-373845,2
      9 Спартак М281071135-383744,0
      10 Ростов27971145-463442,0
      11 Нижний Новгород28781325-392934,5
      12 Химки286111131-442934,5
      13
      Стыковая зона
      		Рубин27851433-502935,8
      14
      Стыковая зона
      		Урал28691322-342732,1
      15
      Зона вылета
      		Уфа274111225-382328,4
      16
      Зона вылета
      		Арсенал27571527-542227,2

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