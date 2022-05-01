Локомотив - Рубин 08 Мая прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
08 мая 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 28-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Рубин, которое состоится 08 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Заур Залимбиевич Хапов
|Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|2 : 2
|05.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|3 : 1
|11.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 2
|27.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 2
|15.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 1
|10.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|4 : 0
|06.03.2019
|Кубок России
|1/4 финала
|0 : 1
|05.12.2018
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 0
|11.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 0
|02.12.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|76,2
|2
|Динамо М
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|61,9
|3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|60,5
|4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|58,0
|5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|55,6
|6
|Локомотив М
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|50,6
|7
|Крылья Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|48,8
|8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|45,2
|9
|Спартак М
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|44,0
|10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|42,0
|11
|Нижний Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|34,5
|12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|34,5
| 13
Стыковая зона
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|35,8
| 14
Стыковая зона
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|32,1
| 15
Зона вылета
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|28,4
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|27,2