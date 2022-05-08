Арсенал - Лидс 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
08 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 36-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Лидс Юнайтед, которое состоится 08 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Микель Артета
|Джесси Марш
История личных встреч
|18.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 4
|26.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|14.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|4 : 2
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 0
|06.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|09.01.2012
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|34
|26
|5
|3
|84-21
|83
|81,4
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|86-22
|82
|80,4
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|35
|19
|10
|6
|70-31
|67
|63,8
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|20
|3
|11
|54-41
|63
|61,8
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|34
|19
|4
|11
|59-39
|61
|59,8
| 6
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|36
|16
|10
|10
|57-52
|58
|53,7
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|15
|7
|13
|53-46
|52
|49,5
|8
|Вулверхэмптон
|35
|15
|5
|15
|35-34
|50
|47,6
|9
|Кристал Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|41,9
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|10
|14
|11
|34-42
|44
|41,9
|11
|Астон Вилла
|34
|13
|4
|17
|47-47
|43
|42,2
|12
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|39,8
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|11
|10
|14
|40-56
|43
|41,0
|14
|Лестер Сити
|33
|11
|9
|13
|48-54
|42
|42,4
|15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|37,0
|16
|Бёрнли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|32,4
|17
|Лидс Юнайтед
|34
|8
|10
|16
|38-72
|34
|33,3
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|33
|9
|5
|19
|35-55
|32
|32,3
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|35
|6
|4
|25
|32-70
|22
|21,0
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|34
|5
|6
|23
|22-71
|21
|20,6