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Арсенал - Лидс 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
08 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Арсенал
Лидс Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Лидс Юнайтед, которое состоится 08 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал
      Лондон
      Лидс Юнайтед
      Лидс
      Главные тренеры
      Испания Микель Артета
      США Джесси Марш
      История личных встреч
      18.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Лидс Юнайтед1 : 4Арсенал
      26.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Арсенал2 : 0Лидс Юнайтед
      14.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 24 Арсенал4 : 2Лидс Юнайтед
      22.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Лидс Юнайтед0 : 0Арсенал
      06.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал1 : 0Лидс Юнайтед
      09.01.2012 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал1 : 0Лидс Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити34265384-218381,4
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль34257286-228280,4
      3
      Лига чемпионов
      		Челси351910670-316763,8
      4
      Лига чемпионов
      		Арсенал342031154-416361,8
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур341941159-396159,8
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3616101057-525853,7
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вест Хэм Юнайтед351571353-465249,5
      8 Вулверхэмптон351551535-345047,6
      9 Кристал Пэлас3510141146-424441,9
      10 Брайтон энд Хоув Альбион3510141134-424441,9
      11 Астон Вилла341341747-474342,2
      12 Брентфорд361271744-524339,8
      13 Ньюкасл Юнайтед3511101440-564341,0
      14 Лестер Сити331191348-544242,4
      15 Саутгемптон369131441-614037,0
      16 Бёрнли357131532-493432,4
      17 Лидс Юнайтед348101638-723433,3
      18
      Зона вылета
      		Эвертон33951935-553232,3
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд35642532-702221,0
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити34562322-712120,6

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