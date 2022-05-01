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Манчестер Сити - Ньюкасл 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
08 мая 2022, воскресенье. 18:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 08 Мая 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Сити
      Манчестер
      Ньюкасл Юнайтед
      Ньюкасл-апон-Тайн
      Главные тренеры
      Испания Хосеп Гвардиола
      Англия Эдди Хау
      История личных встреч
      19.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Ньюкасл Юнайтед0 : 4Манчестер Сити
      14.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 36 Ньюкасл Юнайтед3 : 4Манчестер Сити
      26.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
      08.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
      28.06.2020 Кубок Англии 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
      30.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ньюкасл Юнайтед2 : 2Манчестер Сити
      29.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Ньюкасл Юнайтед2 : 1Манчестер Сити
      01.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Манчестер Сити2 : 1Ньюкасл Юнайтед
      20.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Манчестер Сити3 : 1Ньюкасл Юнайтед
      27.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Манчестер Сити
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити34265384-218381,4
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль34257286-228280,4
      3
      Лига чемпионов
      		Челси351910670-316763,8
      4
      Лига чемпионов
      		Арсенал342031154-416361,8
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур341941159-396159,8
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3616101057-525853,7
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вест Хэм Юнайтед351571353-465249,5
      8 Вулверхэмптон351551535-345047,6
      9 Кристал Пэлас3510141146-424441,9
      10 Брайтон энд Хоув Альбион3510141134-424441,9
      11 Астон Вилла341341747-474342,2
      12 Брентфорд361271744-524339,8
      13 Ньюкасл Юнайтед3511101440-564341,0
      14 Лестер Сити331191348-544242,4
      15 Саутгемптон369131441-614037,0
      16 Бёрнли357131532-493432,4
      17 Лидс Юнайтед348101638-723433,3
      18
      Зона вылета
      		Эвертон33951935-553232,3
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд35642532-702221,0
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити34562322-712120,6

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