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Хетафе - Райо Вальекано 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
08 мая 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Испания - Примера, 35-й тур
Хетафе
Райо Вальекано

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Райо Вальекано, которое состоится 08 Мая 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хетафе
      Хетафе
      Райо Вальекано
      Мадрид
      Главные тренеры
      Испания Кике Санчес Флорес
      Испания Андони Ираола
      История личных встреч
      18.09.2021 Испания - Примера Тур 5 Райо Вальекано3 : 0Хетафе
      23.02.2019 Испания - Примера Тур 25 Хетафе2 : 1Райо Вальекано
      21.10.2018 Испания - Примера Тур 9 Райо Вальекано1 : 2Хетафе
      25.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 27 Хетафе1 : 0Райо Вальекано
      22.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 6 Райо Вальекано2 : 0Хетафе
      01.04.2016 Испания - Примера Тур 31 Райо Вальекано2 : 0Хетафе
      16.12.2015 Кубок Испании 1/16 финала Хетафе3 : 1Райо Вальекано
      02.12.2015 Кубок Испании 1/16 финала Райо Вальекано2 : 0Хетафе
      23.11.2015 Испания - Примера Тур 12 Хетафе1 : 1Райо Вальекано
      11.05.2015 Испания - Примера Тур 36 Райо Вальекано2 : 0Хетафе
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид34256373-298179,4
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона34199663-346664,7
      3
      Лига чемпионов
      		Севилья341713450-286462,7
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М34187959-416159,8
      5
      Лига Европы
      		Бетис341771056-385856,9
      6
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад351511934-345653,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетик Б351313941-345249,5
      8 Вильярреал3414101054-335251,0
      9 Осасуна341291335-454544,1
      10 Валенсия3510141145-494441,9
      11 Райо Вальекано341181535-394140,2
      12 Сельта3410101437-384039,2
      13 Эльче341091537-453938,2
      14 Эспаньол341091537-493938,2
      15 Хетафе348121431-373635,3
      16 Гранада357131543-593432,4
      17 Мальорка35881932-623230,5
      18
      Зона вылета
      		Кадис346141430-473231,4
      19
      Зона вылета
      		Леванте356111844-672927,6
      20
      Зона вылета
      		Алавес34772028-562827,5

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