Вильярреал - Севилья 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
08 мая 2022, воскресенье. 17:15 МСК. Испания - Примера, 35-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Севилья, которое состоится 08 Мая 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Севилья
Севилья
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|04.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 37
|4 : 0
|29.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 16
|2 : 0
|22.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 2
|15.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 2
|17.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 24
|3 : 0
|26.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0
|14.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 2
|26.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 3
|05.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 21
|0 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|25
|6
|3
|73-29
|81
|79,4
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|19
|9
|6
|63-34
|66
|64,7
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|62,7
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|34
|18
|7
|9
|59-41
|61
|59,8
| 5
Лига Европы
|Бетис
|34
|17
|7
|10
|56-38
|58
|56,9
| 6
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|35
|15
|11
|9
|34-34
|56
|53,3
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|35
|13
|13
|9
|41-34
|52
|49,5
|8
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|51,0
|9
|Осасуна
|34
|12
|9
|13
|35-45
|45
|44,1
|10
|Валенсия
|35
|10
|14
|11
|45-49
|44
|41,9
|11
|Райо Вальекано
|34
|11
|8
|15
|35-39
|41
|40,2
|12
|Сельта
|34
|10
|10
|14
|37-38
|40
|39,2
|13
|Эльче
|34
|10
|9
|15
|37-45
|39
|38,2
|14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|38,2
|15
|Хетафе
|34
|8
|12
|14
|31-37
|36
|35,3
|16
|Гранада
|35
|7
|13
|15
|43-59
|34
|32,4
|17
|Мальорка
|35
|8
|8
|19
|32-62
|32
|30,5
| 18
Зона вылета
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|31,4
| 19
Зона вылета
|Леванте
|35
|6
|11
|18
|44-67
|29
|27,6
| 20
Зона вылета
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|27,5