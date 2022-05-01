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Эспаньол - Осасуна 08 Мая прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
08 мая 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Испания - Примера, 35-й тур
Эспаньол
Осасуна

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Осасуна, которое состоится 08 Мая 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эспаньол
      Барселона
      Осасуна
      Памплона
      Главные тренеры
      Испания Висенте Перис Морено
      Испания Хагоба Аррасате
      История личных встреч
      14.08.2021 Испания - Примера Тур 1 Осасуна0 : 0Эспаньол
      17.01.2021 Кубок Испании 1/16 финала Эспаньол0 : 2Осасуна
      08.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Осасуна1 : 0Эспаньол
      01.12.2019 Испания - Примера Тур 15 Эспаньол2 : 4Осасуна
      26.02.2017 Испания - Примера Тур 24 Эспаньол3 : 0Осасуна
      22.09.2016 Испания - Примера Тур 5 Осасуна1 : 2Эспаньол
      11.05.2014 Испания - Примера Тур 37 Эспаньол1 : 1Осасуна
      05.01.2014 Испания - Примера Тур 18 Осасуна1 : 0Эспаньол
      07.04.2013 Испания - Примера Тур 30 Осасуна0 : 2Эспаньол
      10.11.2012 Испания - Примера Тур 11 Эспаньол0 : 3Осасуна
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид34256373-298179,4
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона34199663-346664,7
      3
      Лига чемпионов
      		Севилья341713450-286462,7
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М34187959-416159,8
      5
      Лига Европы
      		Бетис341771056-385856,9
      6
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад351511934-345653,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетик Б351313941-345249,5
      8 Вильярреал3414101054-335251,0
      9 Осасуна341291335-454544,1
      10 Валенсия3510141145-494441,9
      11 Райо Вальекано341181535-394140,2
      12 Сельта3410101437-384039,2
      13 Эльче341091537-453938,2
      14 Эспаньол341091537-493938,2
      15 Хетафе348121431-373635,3
      16 Гранада357131543-593432,4
      17 Мальорка35881932-623230,5
      18
      Зона вылета
      		Кадис346141430-473231,4
      19
      Зона вылета
      		Леванте356111844-672927,6
      20
      Зона вылета
      		Алавес34772028-562827,5

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