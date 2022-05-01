Свернуть список

Атлетико - Реал Мадрид 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
08 мая 2022, воскресенье. 22:00 МСК. Испания - Примера, 35-й тур
Атлетико М
Реал Мадрид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Мадрид, которое состоится 08 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико М
      Мадрид
      Реал Мадрид
      Мадрид
      Главные тренеры
      Аргентина Диего Симеоне
      Италия Карло Анчелотти
      История личных встреч
      12.12.2021 Испания - Примера Тур 17 Реал Мадрид2 : 0Атлетико М
      07.03.2021 Испания - Примера Тур 26 Атлетико М1 : 1Реал Мадрид
      12.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Реал Мадрид2 : 0Атлетико М
      01.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Реал Мадрид1 : 0Атлетико М
      12.01.2020 Суперкубок Испании Финал Реал Мадрид0 : 0 4 : 1Атлетико М
      28.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Атлетико М0 : 0Реал Мадрид
      27.07.2019 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Реал Мадрид3 : 7Атлетико М
      09.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Атлетико М1 : 3Реал Мадрид
      29.09.2018 Испания - Примера Тур 7 Реал Мадрид0 : 0Атлетико М
      15.08.2018 Суперкубок УЕФА Финал Реал Мадрид2 : 4 ДВАтлетико М
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид34256373-298179,4
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона34199663-346664,7
      3
      Лига чемпионов
      		Севилья341713450-286462,7
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М34187959-416159,8
      5
      Лига Европы
      		Бетис341771056-385856,9
      6
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад351511934-345653,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетик Б351313941-345249,5
      8 Вильярреал3414101054-335251,0
      9 Осасуна341291335-454544,1
      10 Валенсия3510141145-494441,9
      11 Райо Вальекано341181535-394140,2
      12 Сельта3410101437-384039,2
      13 Эльче341091537-453938,2
      14 Эспаньол341091537-493938,2
      15 Хетафе348121431-373635,3
      16 Гранада357131543-593432,4
      17 Мальорка35881932-623230,5
      18
      Зона вылета
      		Кадис346141430-473231,4
      19
      Зона вылета
      		Леванте356111844-672927,6
      20
      Зона вылета
      		Алавес34772028-562827,5

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close