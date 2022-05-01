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Айнтрахт - Боруссия М 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
08 мая 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 33-й тур
Айнтрахт Ф
Боруссия М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Боруссия М, которое состоится 08 Мая 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Айнтрахт Ф
      Франкфурт-на-Майне
      Боруссия М
      Мёнхенгладбах
      Главные тренеры
      Австрия Оливер Гласнер
      Австрия Адольф Хюттер
      История личных встреч
      15.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Боруссия М2 : 3Айнтрахт Ф
      17.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия М4 : 0Айнтрахт Ф
      15.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Айнтрахт Ф3 : 3Боруссия М
      16.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 Айнтрахт Ф1 : 3Боруссия М
      27.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия М4 : 2Айнтрахт Ф
      17.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 22 Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
      26.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 5 Боруссия М3 : 1Айнтрахт Ф
      26.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Айнтрахт Ф2 : 0Боруссия М
      09.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Боруссия М0 : 1Айнтрахт Ф
      25.04.2017 Кубок Германии 1/2 финала Боруссия М1 : 1 6 : 7Айнтрахт Ф
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария32243593-337578,1
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д33213983-516666,7
      3
      Лига чемпионов
      		Байер33187878-466161,6
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург331510857-445555,6
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг321661067-365456,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Унион33159947-425454,5
      7 Кёльн331410951-475252,5
      8 Хоффенхайм331371357-554646,5
      9 Майнц321261446-424243,8
      10 Бохум331261536-494242,4
      11 Боруссия М321181348-594142,7
      12 Вольфсбург331251641-524141,4
      13 Айнтрахт Ф3210101242-464041,7
      14 Аугсбург32981537-513536,5
      15 Герта32961735-673334,4
      16
      Стыковая зона
      		Штутгарт326111537-562930,2
      17
      Зона вылета
      		Арминия335121626-522727,3
      18
      Зона вылета
      		Гройтер Фюрт33392127-801818,2

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