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Бавария - Штутгарт 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
08 мая 2022, воскресенье. 18:30 МСК. Германия - Бундеслига, 33-й тур
Бавария
Штутгарт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Штутгарт, которое состоится 08 Мая 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бавария
      Мюнхен
      Штутгарт
      Штутгарт
      Главные тренеры
      Германия Юлиан Нагельсман
      США Пеллегрино Матараццо
      История личных встреч
      14.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Штутгарт0 : 5Бавария
      20.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 26 Бавария4 : 0Штутгарт
      28.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 9 Штутгарт1 : 3Бавария
      27.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 19 Бавария4 : 1Штутгарт
      01.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 2 Штутгарт0 : 3Бавария
      12.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 34 Бавария1 : 4Штутгарт
      16.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 Штутгарт0 : 1Бавария
      09.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 29 Штутгарт1 : 3Бавария
      07.11.2015 Германия - Бундеслига Тур 12 Бавария4 : 0Штутгарт
      07.02.2015 Германия - Бундеслига Тур 20 Штутгарт0 : 2Бавария
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария32243593-337578,1
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д33213983-516666,7
      3
      Лига чемпионов
      		Байер33187878-466161,6
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург331510857-445555,6
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг321661067-365456,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Унион33159947-425454,5
      7 Кёльн331410951-475252,5
      8 Хоффенхайм331371357-554646,5
      9 Майнц321261446-424243,8
      10 Бохум331261536-494242,4
      11 Боруссия М321181348-594142,7
      12 Вольфсбург331251641-524141,4
      13 Айнтрахт Ф3210101242-464041,7
      14 Аугсбург32981537-513536,5
      15 Герта32961735-673334,4
      16
      Стыковая зона
      		Штутгарт326111537-562930,2
      17
      Зона вылета
      		Арминия335121626-522727,3
      18
      Зона вылета
      		Гройтер Фюрт33392127-801818,2

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