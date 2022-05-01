Лейпциг - Аугсбург 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
08 мая 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Германия - Бундеслига, 33-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Аугсбург, которое состоится 08 Мая 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Маркус Вайнцирль
История личных встреч
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 1
|12.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 1
|22.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 3
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 2
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|1 : 2
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|3 : 1
|02.04.2019
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|0 : 0
|20.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|0 : 0
|09.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|24
|3
|5
|93-33
|75
|78,1
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|21
|3
|9
|83-51
|66
|66,7
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|33
|18
|7
|8
|78-46
|61
|61,6
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|33
|15
|10
|8
|57-44
|55
|55,6
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|32
|16
|6
|10
|67-36
|54
|56,3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|33
|15
|9
|9
|47-42
|54
|54,5
|7
|Кёльн
|33
|14
|10
|9
|51-47
|52
|52,5
|8
|Хоффенхайм
|33
|13
|7
|13
|57-55
|46
|46,5
|9
|Майнц
|32
|12
|6
|14
|46-42
|42
|43,8
|10
|Бохум
|33
|12
|6
|15
|36-49
|42
|42,4
|11
|Боруссия М
|32
|11
|8
|13
|48-59
|41
|42,7
|12
|Вольфсбург
|33
|12
|5
|16
|41-52
|41
|41,4
|13
|Айнтрахт Ф
|32
|10
|10
|12
|42-46
|40
|41,7
|14
|Аугсбург
|32
|9
|8
|15
|37-51
|35
|36,5
|15
|Герта
|32
|9
|6
|17
|35-67
|33
|34,4
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|37-56
|29
|30,2
| 17
Зона вылета
|Арминия
|33
|5
|12
|16
|26-52
|27
|27,3
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|33
|3
|9
|21
|27-80
|18
|18,2