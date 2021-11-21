Венеция - Болонья 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 7450
08 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Италия - Серия А, 36-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Болонья, которое состоится 08 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Болонья
Болонья
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Синиша Михайлович
История личных встреч
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|23
|9
|4
|78-31
|78
|72,2
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|35
|23
|8
|4
|61-30
|77
|73,3
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|36
|22
|7
|7
|68-31
|73
|67,6
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|36
|20
|9
|7
|55-33
|69
|63,9
| 5
Лига Европы
|Рома
|35
|17
|8
|10
|55-40
|59
|56,2
| 6
Лига Европы
|Лацио
|35
|17
|8
|10
|70-53
|59
|56,2
| 7
Лига конференций
|Фиорентина
|35
|17
|5
|13
|54-47
|56
|53,3
|8
|Аталанта
|35
|15
|11
|9
|62-44
|56
|53,3
|9
|Верона
|35
|14
|10
|11
|61-52
|52
|49,5
|10
|Торино
|36
|12
|11
|13
|45-38
|47
|43,5
|11
|Сассуоло
|36
|12
|11
|13
|61-62
|47
|43,5
|12
|Удинезе
|36
|10
|14
|12
|55-55
|44
|40,7
|13
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|39-48
|43
|41,0
|14
|Эмполи
|36
|9
|10
|17
|48-69
|37
|34,3
|15
|Сампдория
|35
|9
|6
|20
|42-57
|33
|31,4
|16
|Специя
|35
|9
|6
|20
|37-63
|33
|31,4
|17
|Салернитана
|35
|7
|8
|20
|31-72
|29
|27,6
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|36
|4
|16
|16
|27-56
|28
|25,9
| 19
Зона вылета
|Кальяри
|35
|6
|10
|19
|32-64
|28
|26,7
| 20
Зона вылета
|Венеция
|35
|5
|7
|23
|29-65
|22
|21,0