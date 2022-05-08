Свернуть список

Верона - Милан 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
08 мая 2022, воскресенье. 21:45 МСК. Италия - Серия А, 36-й тур
Верона
Милан

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Милан, которое состоится 08 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Верона
      Верона
      Милан
      Милан
      Главные тренеры
      Хорватия Игор Тудор
      Италия Стефано Пиоли
      История личных встреч
      16.10.2021 Италия - Серия А Тур 8 Милан3 : 2Верона
      07.03.2021 Италия - Серия А Тур 26 Верона0 : 2Милан
      08.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Милан2 : 2Верона
      02.02.2020 Италия - Серия А Тур 22 Милан1 : 1Верона
      15.09.2019 Италия - Серия А Тур 3 Верона0 : 1Милан
      05.05.2018 Италия - Серия А Тур 36 Милан4 : 1Верона
      17.12.2017 Италия - Серия А Тур 17 Верона3 : 0Милан
      13.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Милан3 : 0Верона
      25.04.2016 Италия - Серия А Тур 35 Верона2 : 1Милан
      13.12.2015 Италия - Серия А Тур 16 Милан1 : 1Верона
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Интер М36239478-317872,2
      2
      Лига чемпионов
      		Милан35238461-307773,3
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи36227768-317367,6
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус36209755-336963,9
      5
      Лига Европы
      		Рома351781055-405956,2
      6
      Лига Европы
      		Лацио351781070-535956,2
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина351751354-475653,3
      8 Аталанта351511962-445653,3
      9 Верона3514101161-525249,5
      10 Торино3612111345-384743,5
      11 Сассуоло3612111361-624743,5
      12 Удинезе3610141255-554440,7
      13 Болонья3511101439-484341,0
      14 Эмполи369101748-693734,3
      15 Сампдория35962042-573331,4
      16 Специя35962037-633331,4
      17 Салернитана35782031-722927,6
      18
      Зона вылета
      		Дженоа364161627-562825,9
      19
      Зона вылета
      		Кальяри356101932-642826,7
      20
      Зона вылета
      		Венеция35572329-652221,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close