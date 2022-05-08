Анже - Бордо 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
08 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Франция - Лига 1, 36-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Бордо, которое состоится 08 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Бордо
Бордо
Главные тренеры
|Жеральд Батикл
|Давид Гуйон
История личных встреч
|22.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 1
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|2 : 1
|30.08.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 2
|10.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|3 : 1
|04.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|0 : 1
|15.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 2
|10.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|0 : 0
|06.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|2 : 2
|05.04.2017
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 1
|14.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|35
|24
|7
|4
|79-34
|79
|75,2
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|36
|19
|8
|9
|59-36
|65
|60,2
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|35
|19
|8
|8
|56-36
|65
|61,9
| 4
Лига Европы
|Ренн
|35
|19
|5
|11
|77-36
|62
|59,0
| 5
Лига конференций
|Страсбург
|36
|16
|12
|8
|59-39
|60
|55,6
|6
|Ницца
|35
|18
|7
|10
|44-29
|60
|-1
|58,1
|7
|Лион
|35
|15
|11
|9
|59-45
|55
|-1
|53,3
|8
|Ланс
|35
|15
|10
|10
|55-44
|55
|52,4
|9
|Нант
|35
|14
|9
|12
|50-43
|51
|48,6
|10
|Лилль
|36
|13
|12
|11
|43-45
|51
|47,2
|11
|Брест
|36
|13
|9
|14
|45-49
|48
|44,4
|12
|Реймс
|35
|10
|13
|12
|38-38
|43
|41,0
|13
|Монпелье
|35
|12
|7
|16
|48-53
|43
|41,0
|14
|Труа
|35
|9
|9
|17
|33-47
|36
|34,3
|15
|Анже
|35
|8
|11
|16
|38-53
|35
|33,3
|16
|Лорьян
|35
|8
|10
|17
|34-59
|34
|32,4
|17
|Клермон
|35
|8
|9
|18
|35-65
|33
|31,4
| 18
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|35
|7
|10
|18
|38-70
|31
|29,5
| 19
Зона вылета
|Бордо
|35
|5
|12
|18
|47-85
|27
|25,7
| 20
Зона вылета
|Метц
|35
|4
|13
|18
|31-62
|25
|23,8