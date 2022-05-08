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Анже - Бордо 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
08 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Франция - Лига 1, 36-й тур
Анже
Бордо

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Бордо, которое состоится 08 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Анже
      Анже
      Бордо
      Бордо
      Главные тренеры
      Франция Жеральд Батикл
      Франция Давид Гуйон
      История личных встреч
      22.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 3 Бордо1 : 1Анже
      24.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 21 Бордо2 : 1Анже
      30.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Анже0 : 2Бордо
      10.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 1 Анже3 : 1Бордо
      04.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 35 Бордо0 : 1Анже
      15.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Анже1 : 2Бордо
      10.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 29 Бордо0 : 0Анже
      06.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 1 Анже2 : 2Бордо
      05.04.2017 Кубок Франции 1/4 финала Анже2 : 1Бордо
      14.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 20 Анже1 : 1Бордо
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ35247479-347975,2
      2
      Лига чемпионов
      		Монако36198959-366560,2
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель35198856-366561,9
      4
      Лига Европы
      		Ренн351951177-366259,0
      5
      Лига конференций
      		Страсбург361612859-396055,6
      6 Ницца351871044-2960-158,1
      7 Лион351511959-4555-153,3
      8 Ланс3515101055-445552,4
      9 Нант351491250-435148,6
      10 Лилль3613121143-455147,2
      11 Брест361391445-494844,4
      12 Реймс3510131238-384341,0
      13 Монпелье351271648-534341,0
      14 Труа35991733-473634,3
      15 Анже358111638-533533,3
      16 Лорьян358101734-593432,4
      17 Клермон35891835-653331,4
      18
      Стыковая зона
      		Сент-Этьен357101838-703129,5
      19
      Зона вылета
      		Бордо355121847-852725,7
      20
      Зона вылета
      		Метц354131831-622523,8

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