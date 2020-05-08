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АЗ Алкмар - Аякс 08 Мая прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
08 мая 2022, воскресенье. 15:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
АЗ Алкмар
Аякс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Аякс, которое состоится 08 Мая 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Аякс
      Амстердам
      Главные тренеры
      Нидерланды Паскаль Янсен
      Нидерланды Эрик тен Хаг
      История личных встреч
      03.03.2022 Кубок Нидерландов 1/2 финала АЗ Алкмар0 : 2Аякс
      12.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Аякс1 : 2АЗ Алкмар
      25.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 Аякс2 : 0АЗ Алкмар
      31.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 АЗ Алкмар0 : 3Аякс
      20.01.2021 Кубок Нидерландов 1/8 финала АЗ Алкмар0 : 1Аякс
      01.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 Аякс0 : 2АЗ Алкмар
      15.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 АЗ Алкмар1 : 0Аякс
      17.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 АЗ Алкмар1 : 0Аякс
      07.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Аякс5 : 0АЗ Алкмар
      29.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Аякс3 : 0АЗ Алкмар
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс31 78
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен31 74
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Фейеноорд31 67
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Твенте31 62
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар31 59
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Витесс31 47
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт31 45
      8
      Плей-офф Лиги конференций
      		Гронинген31 36
      9 Гоу Эхед Иглс31 36
      10 Херенвен31 35
      11 НЕК Неймеген31 35
      12 Камбюр32 35
      13 Хераклес31 34
      14 Валвейк32 32
      15 Фортуна31 29
      16
      Стыковая зона
      		ПЕК Зволле31 26
      17
      Зона вылета
      		Спарта31 26
      18
      Зона вылета
      		Виллем II31 26

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