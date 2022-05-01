Фейеноорд - ПСВ Эйндховен 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
08 мая 2022, воскресенье. 17:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - ПСВ Эйндховен, которое состоится 08 Мая 2022 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Арне Слот
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|19.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|0 : 4
|14.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|1 : 1
|31.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|3 : 1
|01.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 25
|1 : 1
|15.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|3 : 1
|24.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|1 : 1
|02.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|2 : 1
|04.08.2018
|Суперкубок Нидерландов
|Финал
|0 : 0 5 : 6
|25.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 25
|1 : 3
|31.01.2018
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|31
|78
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|31
|74
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|31
|67
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Твенте
|31
|62
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|31
|59
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|31
|47
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|31
|45
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|31
|36
|9
|Гоу Эхед Иглс
|31
|36
|10
|Херенвен
|31
|35
|11
|НЕК Неймеген
|31
|35
|12
|Камбюр
|32
|35
|13
|Хераклес
|31
|34
|14
|Валвейк
|32
|32
|15
|Фортуна
|31
|29
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|31
|26
| 17
Зона вылета
|Спарта
|31
|26
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|31
|26