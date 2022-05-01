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Фейеноорд - ПСВ Эйндховен 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
08 мая 2022, воскресенье. 17:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Фейеноорд
ПСВ Эйндховен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - ПСВ Эйндховен, которое состоится 08 Мая 2022 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фейеноорд
      Роттердам
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      Главные тренеры
      Нидерланды Арне Слот
      Германия Роджер Шмидт
      История личных встреч
      19.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 ПСВ Эйндховен0 : 4Фейеноорд
      14.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 ПСВ Эйндховен1 : 1Фейеноорд
      31.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Фейеноорд3 : 1ПСВ Эйндховен
      01.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 ПСВ Эйндховен1 : 1Фейеноорд
      15.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 Фейеноорд3 : 1ПСВ Эйндховен
      24.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 ПСВ Эйндховен1 : 1Фейеноорд
      02.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Фейеноорд2 : 1ПСВ Эйндховен
      04.08.2018 Суперкубок Нидерландов Финал ПСВ Эйндховен0 : 0 5 : 6Фейеноорд
      25.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 Фейеноорд1 : 3ПСВ Эйндховен
      31.01.2018 Кубок Нидерландов 1/4 финала Фейеноорд2 : 0ПСВ Эйндховен
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс31 78
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен31 74
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Фейеноорд31 67
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Твенте31 62
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар31 59
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Витесс31 47
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт31 45
      8
      Плей-офф Лиги конференций
      		Гронинген31 36
      9 Гоу Эхед Иглс31 36
      10 Херенвен31 35
      11 НЕК Неймеген31 35
      12 Камбюр32 35
      13 Хераклес31 34
      14 Валвейк32 32
      15 Фортуна31 29
      16
      Стыковая зона
      		ПЕК Зволле31 26
      17
      Зона вылета
      		Спарта31 26
      18
      Зона вылета
      		Виллем II31 26

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