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БАТЭ - Витебск 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
08 мая 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
БАТЭ
Витебск

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Витебск, которое состоится 08 Мая 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      БАТЭ
      Борисов
      Витебск
      Витебск
      Главные тренеры
      Беларусь Александр Михайлов
      Беларусь Евгений Чернухин
      История личных встреч
      28.11.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 30 БАТЭ4 : 0Витебск
      04.07.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Витебск0 : 0БАТЭ
      07.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала Витебск2 : 3БАТЭ
      07.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала БАТЭ2 : 1Витебск
      24.10.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 27 БАТЭ3 : 1Витебск
      07.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Витебск2 : 2БАТЭ
      10.11.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Витебск1 : 2БАТЭ
      30.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 13 БАТЭ3 : 0Витебск
      25.08.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 19 БАТЭ1 : 1Витебск
      23.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Витебск0 : 1БАТЭ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ651014-31688,9
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ641114-71372,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн63308-41266,7
      4 Слуцк73319-71257,1
      5 Минск63128-61055,6
      6 Шахтёр С62318-4950,0
      7 Ислочь62319-7950,0
      8 Неман62317-7950,0
      9 Гомель63039-9950,0
      10 Славия-Мозырь62138-8738,9
      11 Белшина71337-11628,6
      12 Витебск61326-10633,3
      13 Торпедо-БелАЗ61145-11422,2
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал60423-5422,2
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест60335-9316,7
      16
      Зона вылета
      		Днепр М60152-1415,6

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