БАТЭ - Витебск 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
08 мая 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Витебск, которое состоится 08 Мая 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Витебск
Витебск
Главные тренеры
|Александр Михайлов
|Евгений Чернухин
История личных встреч
|28.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|4 : 0
|04.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|0 : 0
|07.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|2 : 3
|07.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|2 : 1
|24.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|3 : 1
|07.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|2 : 2
|10.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|1 : 2
|30.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|3 : 0
|25.08.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|1 : 1
|23.04.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|6
|5
|1
|0
|14-3
|16
|88,9
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|6
|4
|1
|1
|14-7
|13
|72,2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|6
|3
|3
|0
|8-4
|12
|66,7
|4
|Слуцк
|7
|3
|3
|1
|9-7
|12
|57,1
|5
|Минск
|6
|3
|1
|2
|8-6
|10
|55,6
|6
|Шахтёр С
|6
|2
|3
|1
|8-4
|9
|50,0
|7
|Ислочь
|6
|2
|3
|1
|9-7
|9
|50,0
|8
|Неман
|6
|2
|3
|1
|7-7
|9
|50,0
|9
|Гомель
|6
|3
|0
|3
|9-9
|9
|50,0
|10
|Славия-Мозырь
|6
|2
|1
|3
|8-8
|7
|38,9
|11
|Белшина
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|28,6
|12
|Витебск
|6
|1
|3
|2
|6-10
|6
|33,3
|13
|Торпедо-БелАЗ
|6
|1
|1
|4
|5-11
|4
|22,2
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|6
|0
|4
|2
|3-5
|4
|22,2
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|6
|0
|3
|3
|5-9
|3
|16,7
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|6
|0
|1
|5
|2-14
|1
|5,6