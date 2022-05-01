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Энергетик-БГУ - Шахтёр С 08 Мая прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
08 мая 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
Энергетик-БГУ
Шахтёр С

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Шахтёр С, которое состоится 08 Мая 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Энергетик-БГУ
      Минск
      Шахтёр С
      Солигорск
      Главные тренеры
      Беларусь Павел Петрович Родненок
      Беларусь Иван Сергеевич Биончик
      История личных встреч
      22.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Шахтёр С2 : 0Энергетик-БГУ
      20.03.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Энергетик-БГУ1 : 2Шахтёр С
      25.10.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Энергетик-БГУ1 : 2Шахтёр С
      07.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Шахтёр С1 : 0Энергетик-БГУ
      01.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Энергетик-БГУ1 : 2Шахтёр С
      27.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Шахтёр С3 : 4Энергетик-БГУ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ651014-31688,9
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ641114-71372,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн63308-41266,7
      4 Слуцк73319-71257,1
      5 Минск63128-61055,6
      6 Шахтёр С62318-4950,0
      7 Ислочь62319-7950,0
      8 Неман62317-7950,0
      9 Гомель63039-9950,0
      10 Славия-Мозырь62138-8738,9
      11 Белшина71337-11628,6
      12 Витебск61326-10633,3
      13 Торпедо-БелАЗ61145-11422,2
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал60423-5422,2
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест60335-9316,7
      16
      Зона вылета
      		Днепр М60152-1415,6

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