Свернуть список

Гомель - Динамо Мн 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
08 мая 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
Гомель
Динамо Мн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Динамо Мн, которое состоится 08 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Гомель
      Гомель
      Динамо Мн
      Минск
      Главные тренеры
      Беларусь Владимир Владимирович Невинский
      Беларусь Артём Викторович Челядинский
      История личных встреч
      12.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Гомель3 : 1Динамо Мн
      06.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Динамо Мн1 : 1Гомель
      21.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Гомель2 : 0Динамо Мн
      18.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Динамо Мн1 : 2Гомель
      22.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Гомель0 : 1Динамо Мн
      03.08.2019 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн3 : 1 ДВГомель
      12.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Динамо Мн3 : 1Гомель
      26.08.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Гомель0 : 0Динамо Мн
      21.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Динамо Мн2 : 1Гомель
      08.09.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Гомель0 : 1Динамо Мн
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ651014-31688,9
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ641114-71372,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн63308-41266,7
      4 Слуцк73319-71257,1
      5 Минск63128-61055,6
      6 Шахтёр С62318-4950,0
      7 Ислочь62319-7950,0
      8 Неман62317-7950,0
      9 Гомель63039-9950,0
      10 Славия-Мозырь62138-8738,9
      11 Белшина71337-11628,6
      12 Витебск61326-10633,3
      13 Торпедо-БелАЗ61145-11422,2
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал60423-5422,2
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест60335-9316,7
      16
      Зона вылета
      		Днепр М60152-1415,6

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close