Гран-при Майами прямая трансляция 08 мая 2022 Гонка смотреть онлайн
Арена: Международный автодром Майами (Майами, США)Этап 5, Майами, США. Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.37 км)
08 мая 2022, воскресенье. 22:30 МСК
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Майами - Гонка, которое состоится 08 мая 2022 года в 22:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 05, оно проводится в стране США. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|2
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|5
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|6
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|7
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|9
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|11
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|12
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|13
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|14
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|17
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|18
|Александер Албон
|Williams
|19
|Николас Латифи
|Williams
|20
|Эстебан Окон
|Alpine