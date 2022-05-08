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Гран-при Майами прямая трансляция 08 мая 2022 Гонка смотреть онлайн

Арена: Международный автодром Майами (Майами, США)
Этап 5, Майами, США. Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.37 км)
08 мая 2022, воскресенье. 22:30 МСК

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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Майами - Гонка, которое состоится 08 мая 2022 года в 22:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 05, оно проводится в стране США. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СпортсменКомандаРезультатОчки
1МонакоШарль ЛеклерScuderia Ferrari
2ИспанияКарлос Сайнс-младшийScuderia Ferrari
3НидерландыМакс ФерстаппенRed Bull
4МексикаСерхио ПересRed Bull
5ФинляндияВалттери БоттасAlfa Romeo
6ВеликобританияЛьюис ХэмилтонMercedes AMG F1
7ФранцияПьер ГаслиScuderia AlphaTauri
8ВеликобританияЛандо НоррисMcLaren
9ЯпонияЮки ЦунодаScuderia AlphaTauri
10КанадаЛэнс СтроллAston Martin
11ИспанияФернандо АлонсоAlpine
12ВеликобританияДжордж РасселлMercedes AMG F1
13ГерманияСебастьян ФеттельAston Martin
14АвстралияДаниэль РиккардоMcLaren
15ГерманияМик ШумахерHaas
16ДанияКевин МагнуссенHaas
17КитайГуаньюй ЧжоуAlfa Romeo
18ТаиландАлександер АлбонWilliams
19КанадаНиколас ЛатифиWilliams
20ФранцияЭстебан ОконAlpine

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