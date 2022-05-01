Фиорентина - Рома 09 Мая прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
09 мая 2022, понедельник. 21:45 МСК. Италия - Серия А, 36-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Рома, которое состоится 09 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Рома
Рим
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|22.08.2021
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 1
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 2
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 6
|2 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 1
|20.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 4
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 2
|30.01.2019
|Кубок Италии
|1/4 финала
|7 : 1
|03.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 1
|07.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 2
|05.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 12
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|23
|9
|4
|78-31
|78
|72,2
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|35
|23
|8
|4
|61-30
|77
|73,3
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|36
|22
|7
|7
|68-31
|73
|67,6
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|36
|20
|9
|7
|55-33
|69
|63,9
| 5
Лига Европы
|Лацио
|36
|18
|8
|10
|72-53
|62
|57,4
| 6
Лига Европы
|Рома
|35
|17
|8
|10
|55-40
|59
|56,2
| 7
Лига конференций
|Аталанта
|36
|16
|11
|9
|65-45
|59
|54,6
|8
|Фиорентина
|35
|17
|5
|13
|54-47
|56
|53,3
|9
|Верона
|35
|14
|10
|11
|61-52
|52
|49,5
|10
|Торино
|36
|12
|11
|13
|45-38
|47
|43,5
|11
|Сассуоло
|36
|12
|11
|13
|61-62
|47
|43,5
|12
|Удинезе
|36
|10
|14
|12
|55-55
|44
|40,7
|13
|Болонья
|36
|11
|10
|15
|42-52
|43
|39,8
|14
|Эмполи
|36
|9
|10
|17
|48-69
|37
|34,3
|15
|Сампдория
|36
|9
|6
|21
|42-59
|33
|30,6
|16
|Специя
|36
|9
|6
|21
|38-66
|33
|30,6
|17
|Салернитана
|36
|7
|9
|20
|32-73
|30
|27,8
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|36
|6
|11
|19
|33-65
|29
|26,9
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|36
|4
|16
|16
|27-56
|28
|25,9
| 20
Зона вылета
|Венеция
|36
|6
|7
|23
|33-68
|25
|23,1