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Фиорентина - Рома 09 Мая прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
09 мая 2022, понедельник. 21:45 МСК. Италия - Серия А, 36-й тур
Фиорентина
Рома

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Рома, которое состоится 09 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фиорентина
      Флоренция
      Рома
      Рим
      Главные тренеры
      Италия Винченцо Итальяно
      Португалия Жозе Моуринью
      История личных встреч
      22.08.2021 Италия - Серия А Тур 1 Рома3 : 1Фиорентина
      03.03.2021 Италия - Серия А Тур 25 Фиорентина1 : 2Рома
      01.11.2020 Италия - Серия А Тур 6 Рома2 : 0Фиорентина
      26.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Рома2 : 1Фиорентина
      20.12.2019 Италия - Серия А Тур 17 Фиорентина1 : 4Рома
      03.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Рома2 : 2Фиорентина
      30.01.2019 Кубок Италии 1/4 финала Фиорентина7 : 1Рома
      03.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Фиорентина1 : 1Рома
      07.04.2018 Италия - Серия А Тур 31 Рома0 : 2Фиорентина
      05.11.2017 Италия - Серия А Тур 12 Фиорентина2 : 4Рома
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Интер М36239478-317872,2
      2
      Лига чемпионов
      		Милан35238461-307773,3
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи36227768-317367,6
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус36209755-336963,9
      5
      Лига Европы
      		Лацио361881072-536257,4
      6
      Лига Европы
      		Рома351781055-405956,2
      7
      Лига конференций
      		Аталанта361611965-455954,6
      8 Фиорентина351751354-475653,3
      9 Верона3514101161-525249,5
      10 Торино3612111345-384743,5
      11 Сассуоло3612111361-624743,5
      12 Удинезе3610141255-554440,7
      13 Болонья3611101542-524339,8
      14 Эмполи369101748-693734,3
      15 Сампдория36962142-593330,6
      16 Специя36962138-663330,6
      17 Салернитана36792032-733027,8
      18
      Зона вылета
      		Кальяри366111933-652926,9
      19
      Зона вылета
      		Дженоа364161627-562825,9
      20
      Зона вылета
      		Венеция36672333-682523,1

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