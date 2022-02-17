Динамо М - Алания 10 Мая прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
10 мая 2022, вторник. 16:30 МСК. Кубок России, 1/2 финала
0'
45'
90'
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Алания, которое состоится 10 Мая 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Спартак Артурович Гогниев
История личных встреч
|17.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка России: «Динамо» — «Алания». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A08
| Динамо М
Нижний Новгород
|3 : 0
A06
| Алания
Арсенал
|1 : 0
A04
| Сочи
ЦСКА
|1 : 2
A01
| Спартак М
Кубань
|6 : 1
A03
| Локомотив М
Енисей
|0 : 4
A02
| Рубин
Ротор
|2 : 1
A07
| Балтика
Чайка
|3 : 0
A05
| Зенит
КАМАЗ
|6 : 0
1/4 финала
|Метка
QF4
| Балтика
Динамо М
|1 : 1 4 : 5
QF3
| Енисей
Рубин
|3 : 1
QF2
| Алания
Зенит
|2 : 2 6 : 5
QF1
| ЦСКА
Спартак М
|0 : 1
1/2 финала
|Метка
SF1
| Динамо М
Алания
|11.05
SF2
| Спартак М
Енисей
|12.05
Финал
|Метка
F1
|29.05