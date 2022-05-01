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Астон Вилла - Ливерпуль 10 Мая прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
10 мая 2022, вторник. 22:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Астон Вилла
Ливерпуль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ливерпуль, которое состоится 10 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Главные тренеры
      Англия Стивен Джеррард
      Германия Юрген Клопп
      История личных встреч
      11.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 16 Ливерпуль1 : 0Астон Вилла
      10.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 31 Ливерпуль2 : 1Астон Вилла
      08.01.2021 Кубок Англии 1/32 финала Астон Вилла1 : 4Ливерпуль
      04.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Астон Вилла7 : 2Ливерпуль
      05.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Ливерпуль2 : 0Астон Вилла
      17.12.2019 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Астон Вилла5 : 0Ливерпуль
      02.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Астон Вилла1 : 2Ливерпуль
      14.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 26 Астон Вилла0 : 6Ливерпуль
      26.09.2015 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ливерпуль3 : 2Астон Вилла
      19.04.2015 Кубок Англии 1/2 финала Астон Вилла2 : 1Ливерпуль
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 33-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити35275389-218681,9
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль35258287-238379,0
      3
      Лига чемпионов
      		Челси351910670-316763,8
      4
      Лига чемпионов
      		Арсенал352131156-426662,9
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур351951160-406259,0
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3716101157-565852,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вест Хэм Юнайтед361671357-465550,9
      8 Вулверхэмптон351551535-345047,6
      9 Брайтон энд Хоув Альбион3611141138-424743,5
      10 Кристал Пэлас3510141146-424441,9
      11 Астон Вилла341341747-474342,2
      12 Брентфорд361271744-524339,8
      13 Ньюкасл Юнайтед3611101540-614339,8
      14 Лестер Сити341191449-564241,2
      15 Саутгемптон369131441-614037,0
      16 Эвертон341051937-563534,3
      17 Бёрнли357131532-493432,4
      18
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед358101739-743432,4
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд35642532-702221,0
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити35562422-752120,0

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