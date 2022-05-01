Астон Вилла - Ливерпуль 10 Мая прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
10 мая 2022, вторник. 22:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 33-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ливерпуль, которое состоится 10 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Стивен Джеррард
|Юрген Клопп
История личных встреч
|11.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 0
|10.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 1
|08.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 4
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|7 : 2
|05.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 0
|17.12.2019
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 0
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 2
|14.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 6
|26.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|3 : 2
|19.04.2015
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 33-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|27
|5
|3
|89-21
|86
|81,9
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|35
|25
|8
|2
|87-23
|83
|79,0
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|35
|19
|10
|6
|70-31
|67
|63,8
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|35
|21
|3
|11
|56-42
|66
|62,9
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|35
|19
|5
|11
|60-40
|62
|59,0
| 6
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|52,3
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|16
|7
|13
|57-46
|55
|50,9
|8
|Вулверхэмптон
|35
|15
|5
|15
|35-34
|50
|47,6
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|36
|11
|14
|11
|38-42
|47
|43,5
|10
|Кристал Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|41,9
|11
|Астон Вилла
|34
|13
|4
|17
|47-47
|43
|42,2
|12
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|39,8
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|11
|10
|15
|40-61
|43
|39,8
|14
|Лестер Сити
|34
|11
|9
|14
|49-56
|42
|41,2
|15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|37,0
|16
|Эвертон
|34
|10
|5
|19
|37-56
|35
|34,3
|17
|Бёрнли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|32,4
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|35
|8
|10
|17
|39-74
|34
|32,4
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|35
|6
|4
|25
|32-70
|22
|21,0
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|35
|5
|6
|24
|22-75
|21
|20,0