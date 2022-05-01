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Барселона - Сельта 10 Мая прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
10 мая 2022, вторник. 22:30 МСК. Испания - Примера, 36-й тур
Барселона
Сельта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Сельта, которое состоится 10 Мая 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Барселона
      Барселона
      Сельта
      Виго
      Главные тренеры
      Испания Хавьер Эрнандес
      Аргентина Эдуардо Херман Коудет
      История личных встреч
      06.11.2021 Испания - Примера Тур 13 Сельта3 : 3Барселона
      16.05.2021 Испания - Примера Тур 37 Барселона1 : 2Сельта
      01.10.2020 Испания - Примера Тур 4 Сельта0 : 3Барселона
      27.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Сельта2 : 2Барселона
      09.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Барселона4 : 1Сельта
      04.05.2019 Испания - Примера Тур 36 Сельта2 : 0Барселона
      22.12.2018 Испания - Примера Тур 17 Барселона2 : 0Сельта
      17.04.2018 Испания - Примера Тур 33 Сельта2 : 2Барселона
      11.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала Барселона5 : 0Сельта
      04.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала Сельта1 : 1Барселона
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Барселона» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид35256473-308177,1
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона35209665-356965,7
      3
      Лига чемпионов
      		Севилья351714451-296561,9
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М35197960-416461,0
      5
      Лига Европы
      		Бетис351771157-405855,2
      6
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад351511934-345653,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал3514111055-345350,5
      8 Атлетик Б351313941-345249,5
      9 Осасуна3512101336-464643,8
      10 Валенсия3510141145-494441,9
      11 Сельта3511101441-384341,0
      12 Райо Вальекано351191535-394240,0
      13 Эспаньол3510101538-504038,1
      14 Эльче351091637-483937,1
      15 Хетафе358131431-373735,2
      16 Кадис357141433-473533,3
      17 Гранада357131543-593432,4
      18
      Зона вылета
      		Мальорка35881932-623230,5
      19
      Зона вылета
      		Леванте356111844-672927,6
      20
      Зона вылета
      		Алавес35772128-602826,7

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