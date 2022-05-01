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Спартак М - Енисей 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
11 мая 2022, среда. 19:30 МСК. Кубок России, 1/2 финала
Спартак М
Енисей

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Енисей, которое состоится 11 Мая 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спартак М
      Москва
      Енисей
      Красноярск
      Главные тренеры
      Италия Паоло Ваноли
      Россия Вадим Вячеславович Гаранин
      История личных встреч
      21.10.2020 Кубок России Группа 2 Енисей1 : 0Спартак М
      21.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Спартак М2 : 0Енисей
      07.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Енисей2 : 3Спартак М
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка России: «Спартак» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка
      A08
      		 Динамо М
      Нижний Новгород
      		3 : 0
      A06
      		 Алания
      Арсенал
      		1 : 0
      A04
      		 Сочи
      ЦСКА
      		1 : 2
      A01
      		 Спартак М
      Кубань
      		6 : 1
      A03
      		 Локомотив М
      Енисей
      		0 : 4
      A02
      		 Рубин
      Ротор
      		2 : 1
      A07
      		 Балтика
      Чайка
      		3 : 0
      A05
      		 Зенит
      КАМАЗ
      		6 : 0
      1/4 финала
      Метка
      QF4
      		 Балтика
      Динамо М
      		1 : 1 4 : 5
      QF3
      		 Енисей
      Рубин
      		3 : 1
      QF2
      		 Алания
      Зенит
      		2 : 2 6 : 5
      QF1
      		 ЦСКА
      Спартак М
      		0 : 1
      1/2 финала
      Метка
      SF1
      		 Динамо М
      Алания
      		3 : 0
      SF2
      		 Спартак М
      Енисей
      		11.05
      Финал
      Метка
      F1
      		29.05

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