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Уотфорд - Эвертон 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
11 мая 2022, среда. 21:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Уотфорд
Эвертон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Эвертон, которое состоится 11 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Уотфорд
      Уотфорд
      Эвертон
      Ливерпуль
      Главные тренеры
      Англия Рой Ходжсон
      Англия Фрэнк Лэмпард
      История личных встреч
      23.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 9 Эвертон2 : 5Уотфорд
      01.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Уотфорд2 : 3Эвертон
      29.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Эвертон2 : 0Уотфорд
      17.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Эвертон1 : 0Уотфорд
      09.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 26 Уотфорд1 : 0Эвертон
      10.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 16 Эвертон2 : 2Уотфорд
      24.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 28 Уотфорд1 : 0Эвертон
      05.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 11 Эвертон3 : 2Уотфорд
      12.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 37 Эвертон1 : 0Уотфорд
      10.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 15 Уотфорд3 : 2Эвертон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити35275389-218681,9
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль35258287-238379,0
      3
      Лига чемпионов
      		Челси351910670-316763,8
      4
      Лига чемпионов
      		Арсенал352131156-426662,9
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур351951160-406259,0
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3716101157-565852,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вест Хэм Юнайтед361671357-465550,9
      8 Вулверхэмптон351551535-345047,6
      9 Брайтон энд Хоув Альбион3611141138-424743,5
      10 Кристал Пэлас3510141146-424441,9
      11 Астон Вилла341341747-474342,2
      12 Брентфорд361271744-524339,8
      13 Ньюкасл Юнайтед3611101540-614339,8
      14 Лестер Сити341191449-564241,2
      15 Саутгемптон369131441-614037,0
      16 Эвертон341051937-563534,3
      17 Бёрнли357131532-493432,4
      18
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед358101739-743432,4
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд35642532-702221,0
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити35562422-752120,0

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