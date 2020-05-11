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Осасуна - Хетафе 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
11 мая 2022, среда. 20:00 МСК. Испания - Примера, 36-й тур
Осасуна
Хетафе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Хетафе, которое состоится 11 Мая 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Осасуна
      Памплона
      Хетафе
      Хетафе
      Главные тренеры
      Испания Хагоба Аррасате
      Испания Кике Санчес Флорес
      История личных встреч
      19.12.2021 Испания - Примера Тур 18 Хетафе1 : 0Осасуна
      03.04.2021 Испания - Примера Тур 29 Осасуна0 : 0Хетафе
      19.09.2020 Испания - Примера Тур 2 Хетафе1 : 0Осасуна
      05.07.2020 Испания - Примера Тур 34 Осасуна0 : 0Хетафе
      10.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Хетафе0 : 0Осасуна
      09.02.2014 Испания - Примера Тур 23 Осасуна2 : 0Хетафе
      15.09.2013 Испания - Примера Тур 4 Хетафе2 : 1Осасуна
      11.05.2013 Испания - Примера Тур 35 Осасуна1 : 0Хетафе
      15.12.2012 Испания - Примера Тур 16 Хетафе1 : 1Осасуна
      20.03.2012 Испания - Примера Тур 29 Осасуна0 : 0Хетафе
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид35256473-308177,1
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона35209665-356965,7
      3
      Лига чемпионов
      		Севилья351714451-296561,9
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М35197960-416461,0
      5
      Лига Европы
      		Бетис351771157-405855,2
      6
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад351511934-345653,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал3514111055-345350,5
      8 Атлетик Б351313941-345249,5
      9 Осасуна3512101336-464643,8
      10 Валенсия3510141145-494441,9
      11 Сельта3511101441-384341,0
      12 Райо Вальекано351191535-394240,0
      13 Эспаньол3510101538-504038,1
      14 Эльче351091637-483937,1
      15 Хетафе358131431-373735,2
      16 Кадис357141433-473533,3
      17 Гранада357131543-593432,4
      18
      Зона вылета
      		Мальорка35881932-623230,5
      19
      Зона вылета
      		Леванте356111844-672927,6
      20
      Зона вылета
      		Алавес35772128-602826,7

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