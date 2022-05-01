Севилья - Мальорка 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
11 мая 2022, среда. 21:30 МСК. Испания - Примера, 36-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Мальорка, которое состоится 11 Мая 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|27.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|12.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 0
|21.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 2
|10.03.2013
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 1
|09.01.2013
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|12.12.2012
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 5
|22.10.2012
|Испания - Примера
|Тур 8
|3 : 2
|02.04.2012
|Испания - Примера
|Тур 31
|3 : 1
|05.11.2011
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 0
|09.04.2011
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|35
|25
|6
|4
|73-30
|81
|77,1
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|35
|20
|9
|6
|65-35
|69
|65,7
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|35
|17
|14
|4
|51-29
|65
|61,9
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|19
|7
|9
|60-41
|64
|61,0
| 5
Лига Европы
|Бетис
|35
|17
|7
|11
|57-40
|58
|55,2
| 6
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|35
|15
|11
|9
|34-34
|56
|53,3
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|35
|14
|11
|10
|55-34
|53
|50,5
|8
|Атлетик Б
|35
|13
|13
|9
|41-34
|52
|49,5
|9
|Осасуна
|35
|12
|10
|13
|36-46
|46
|43,8
|10
|Валенсия
|35
|10
|14
|11
|45-49
|44
|41,9
|11
|Сельта
|35
|11
|10
|14
|41-38
|43
|41,0
|12
|Райо Вальекано
|35
|11
|9
|15
|35-39
|42
|40,0
|13
|Эспаньол
|35
|10
|10
|15
|38-50
|40
|38,1
|14
|Эльче
|35
|10
|9
|16
|37-48
|39
|37,1
|15
|Хетафе
|35
|8
|13
|14
|31-37
|37
|35,2
|16
|Кадис
|35
|7
|14
|14
|33-47
|35
|33,3
|17
|Гранада
|35
|7
|13
|15
|43-59
|34
|32,4
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|35
|8
|8
|19
|32-62
|32
|30,5
| 19
Зона вылета
|Леванте
|35
|6
|11
|18
|44-67
|29
|27,6
| 20
Зона вылета
|Алавес
|35
|7
|7
|21
|28-60
|28
|26,7