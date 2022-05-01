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Севилья - Мальорка 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
11 мая 2022, среда. 21:30 МСК. Испания - Примера, 36-й тур
Севилья
Мальорка

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Мальорка, которое состоится 11 Мая 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Севилья
      Севилья
      Мальорка
      Пальма-де-Мальорка
      Главные тренеры
      Испания Хулен Лопетеги
      Мексика Хавьер Агирре
      История личных встреч
      27.10.2021 Испания - Примера Тур 11 Мальорка1 : 1Севилья
      12.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Севилья2 : 0Мальорка
      21.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Мальорка0 : 2Севилья
      10.03.2013 Испания - Примера Тур 27 Мальорка2 : 1Севилья
      09.01.2013 Кубок Испании 1/8 финала Севилья1 : 2Мальорка
      12.12.2012 Кубок Испании 1/8 финала Мальорка0 : 5Севилья
      22.10.2012 Испания - Примера Тур 8 Севилья3 : 2Мальорка
      02.04.2012 Испания - Примера Тур 31 Севилья3 : 1Мальорка
      05.11.2011 Испания - Примера Тур 12 Мальорка0 : 0Севилья
      09.04.2011 Испания - Примера Тур 31 Мальорка2 : 2Севилья
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид35256473-308177,1
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона35209665-356965,7
      3
      Лига чемпионов
      		Севилья351714451-296561,9
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М35197960-416461,0
      5
      Лига Европы
      		Бетис351771157-405855,2
      6
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад351511934-345653,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал3514111055-345350,5
      8 Атлетик Б351313941-345249,5
      9 Осасуна3512101336-464643,8
      10 Валенсия3510141145-494441,9
      11 Сельта3511101441-384341,0
      12 Райо Вальекано351191535-394240,0
      13 Эспаньол3510101538-504038,1
      14 Эльче351091637-483937,1
      15 Хетафе358131431-373735,2
      16 Кадис357141433-473533,3
      17 Гранада357131543-593432,4
      18
      Зона вылета
      		Мальорка35881932-623230,5
      19
      Зона вылета
      		Леванте356111844-672927,6
      20
      Зона вылета
      		Алавес35772128-602826,7

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