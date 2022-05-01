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Ницца - Сент-Этьен 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
11 мая 2022, среда. 20:00 МСК. Франция - Лига 1, 36-й тур
Ницца
Сент-Этьен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Сент-Этьен, которое состоится 11 Мая 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ницца
      Ницца
      Сент-Этьен
      Сент-Этьен
      Главные тренеры
      Франция Кристоф Галтье
      Франция Паскаль Дюпра
      История личных встреч
      25.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 8 Сент-Этьен0 : 3Ницца
      31.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 22 Ницца0 : 1Сент-Этьен
      18.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 7 Сент-Этьен1 : 3Ницца
      04.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 Сент-Этьен4 : 1Ницца
      18.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 37 Сент-Этьен3 : 0Ницца
      16.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 18 Ницца1 : 1Сент-Этьен
      21.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 22 Ницца1 : 0Сент-Этьен
      05.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 1 Сент-Этьен1 : 0Ницца
      08.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 24 Ницца1 : 0Сент-Этьен
      20.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 13 Сент-Этьен0 : 1Ницца
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ36248481-368074,1
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель36208859-366863,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Монако36198959-366560,2
      4
      Лига Европы
      		Ренн351951177-366259,0
      5
      Лига конференций
      		Страсбург361612859-396055,6
      6 Ницца351871044-2960-158,1
      7 Ланс3616101057-455853,7
      8 Лион3615111061-4855-151,9
      9 Нант351491250-435148,6
      10 Лилль3613121143-455147,2
      11 Брест361391445-494844,4
      12 Реймс3610131339-404339,8
      13 Монпелье361271749-554339,8
      14 Анже369111642-543835,2
      15 Труа369101735-493734,3
      16 Клермон36991837-663633,3
      17 Лорьян368101834-623431,5
      18
      Стыковая зона
      		Сент-Этьен357101838-703129,5
      19
      Зона вылета
      		Метц365131834-642825,9
      20
      Зона вылета
      		Бордо365121948-892725,0

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