Нант - Ренн 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
11 мая 2022, среда. 22:00 МСК. Франция - Лига 1, 36-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ренн, которое состоится 11 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Ренн
Ренн
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Бруно Женезио
История личных встреч
|22.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 0
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 0
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 0
|31.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|3 : 2
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 0
|13.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 1
|19.12.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|11.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 1
|20.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 1
|25.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|36
|24
|8
|4
|81-36
|80
|74,1
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|36
|20
|8
|8
|59-36
|68
|63,0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|36
|19
|8
|9
|59-36
|65
|60,2
| 4
Лига Европы
|Ренн
|35
|19
|5
|11
|77-36
|62
|59,0
| 5
Лига конференций
|Страсбург
|36
|16
|12
|8
|59-39
|60
|55,6
|6
|Ницца
|35
|18
|7
|10
|44-29
|60
|-1
|58,1
|7
|Ланс
|36
|16
|10
|10
|57-45
|58
|53,7
|8
|Лион
|36
|15
|11
|10
|61-48
|55
|-1
|51,9
|9
|Нант
|35
|14
|9
|12
|50-43
|51
|48,6
|10
|Лилль
|36
|13
|12
|11
|43-45
|51
|47,2
|11
|Брест
|36
|13
|9
|14
|45-49
|48
|44,4
|12
|Реймс
|36
|10
|13
|13
|39-40
|43
|39,8
|13
|Монпелье
|36
|12
|7
|17
|49-55
|43
|39,8
|14
|Анже
|36
|9
|11
|16
|42-54
|38
|35,2
|15
|Труа
|36
|9
|10
|17
|35-49
|37
|34,3
|16
|Клермон
|36
|9
|9
|18
|37-66
|36
|33,3
|17
|Лорьян
|36
|8
|10
|18
|34-62
|34
|31,5
| 18
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|35
|7
|10
|18
|38-70
|31
|29,5
| 19
Зона вылета
|Метц
|36
|5
|13
|18
|34-64
|28
|25,9
| 20
Зона вылета
|Бордо
|36
|5
|12
|19
|48-89
|27
|25,0