Свернуть список

Майами Хит - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 11.05.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
11 мая 2022, среда. 02:30 МСК. НБА - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 5-й матч
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 11 Мая 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 5-й матч, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
СШАЭрик Споэльстра
СШАДок Риверс
История личных встреч
09.05.2022 НБА - плей-офф 1/2 финала - Восток Филадельфия Сиксерс116 : 108Майами Хит
07.05.2022 НБА - плей-офф 1/2 финала - Восток Филадельфия Сиксерс99 : 79Майами Хит
05.05.2022 НБА - плей-офф 1/2 финала - Восток Майами Хит119 : 103Филадельфия Сиксерс
03.05.2022 НБА - плей-офф 1/2 финала - Восток Майами Хит106 : 92Филадельфия Сиксерс
22.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс113 : 106Майами Хит
06.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит99 : 82Филадельфия Сиксерс
16.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит98 : 109Филадельфия Сиксерс
16.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс96 : 101Майами Хит
14.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит106 : 94Филадельфия Сиксерс
15.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс125 : 108Майами Хит
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
112 : 97
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
101 : 104 ОТ
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
88 : 103
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
97 : 132
4
2
669
619
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 91
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 105
Атланта Хоукс
Майами Хит
111 : 110
Атланта Хоукс
Майами Хит
86 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс
97 : 94
4
1
547
487
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
115 : 114
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
114 : 107
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
103 : 109
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
112 : 116
4
0
454
436
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
93 : 86
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
110 : 114
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
81 : 111
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
95 : 119
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
116 : 100
4
1
549
476
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
110 : 104
Юта Джаз
Даллас Маверикс
118 : 126
Юта Джаз
Даллас Маверикс
100 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
102 : 77
Юта Джаз
Даллас Маверикс
96 : 98
4
2
628
594
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
95 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
111 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
106 : 114
4
2
688
655
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
126 : 106
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
113 : 118
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
102 : 98
4
1
590
550
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
110 : 99
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
111 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
118 : 103
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
109 : 115
4
2
668
659
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
SFE2
 Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
89 : 101
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
109 : 86
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
103 : 101
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
108 : 116
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
12.05
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
13.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
15.05
2
2
415
398
SFE1
 Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
106 : 92
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
119 : 103
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит
99 : 79
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит
116 : 108
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
11.05
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит
13.05
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
15.05
2
2
412
410
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
SFW2
 Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
116 : 117
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
106 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз
142 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз
101 : 98
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
12.05
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз
13.05
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
16.05
1
3
432
461
SFW1
 Финикс Санз
Даллас Маверикс
Финикс Санз
Даллас Маверикс
121 : 114
Финикс Санз
Даллас Маверикс
129 : 109
Даллас Маверикс
Финикс Санз
103 : 94
Даллас Маверикс
Финикс Санз
111 : 101
Финикс Санз
Даллас Маверикс
11.05
Даллас Маверикс
Финикс Санз
13.05
Финикс Санз
Даллас Маверикс
15.05
2
2
445
437

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close