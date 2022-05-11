Боруссия М - Украина 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
11 мая 2022, среда. 21:45 (UTC+3). Товарищеский матч 2022
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Украина, которое состоится 11 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеский матч 2022, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.