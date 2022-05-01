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Тоттенхэм - Арсенал 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
12 мая 2022, четверг. 21:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Арсенал, которое состоится 12 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тоттенхэм Хотспур
      Лондон
      Арсенал
      Лондон
      Главные тренеры
      Италия Антонио Конте
      Испания Микель Артета
      История личных встреч
      26.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 6 Арсенал3 : 1Тоттенхэм Хотспур
      08.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур1 : 0Арсенал
      14.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 28 Арсенал2 : 1Тоттенхэм Хотспур
      06.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Арсенал
      12.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 35 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Арсенал
      01.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 4 Арсенал2 : 2Тоттенхэм Хотспур
      02.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Арсенал
      19.12.2018 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Арсенал0 : 2Тоттенхэм Хотспур
      02.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Арсенал4 : 2Тоттенхэм Хотспур
      10.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 27 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Арсенал
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 22-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 21:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити35275389-218681,9
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль36268289-248679,6
      3
      Лига чемпионов
      		Челси351910670-316763,8
      4
      Лига чемпионов
      		Арсенал352131156-426662,9
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур351951160-406259,0
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3716101157-565852,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вест Хэм Юнайтед361671357-465550,9
      8 Вулверхэмптон351551535-345047,6
      9 Брайтон энд Хоув Альбион3611141138-424743,5
      10 Кристал Пэлас3510141146-424441,9
      11 Астон Вилла351341848-494341,0
      12 Брентфорд361271744-524339,8
      13 Ньюкасл Юнайтед3611101540-614339,8
      14 Лестер Сити341191449-564241,2
      15 Саутгемптон369131441-614037,0
      16 Эвертон341051937-563534,3
      17 Бёрнли357131532-493432,4
      18
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед358101739-743432,4
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд35642532-702221,0
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити35562422-752120,0

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