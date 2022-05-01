Реал Сосьедад - Кадис 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
12 мая 2022, четверг. 20:00 МСК. Испания - Примера, 36-й тур
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Кадис, которое состоится 12 Мая 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|12.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 2
|07.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 22
|4 : 1
|22.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|35
|25
|6
|4
|73-30
|81
|77,1
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|36
|21
|9
|6
|68-36
|72
|66,7
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|35
|17
|14
|4
|51-29
|65
|61,9
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|19
|7
|9
|60-41
|64
|61,0
| 5
Лига Европы
|Бетис
|36
|18
|7
|11
|60-40
|61
|56,5
| 6
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|35
|15
|11
|9
|34-34
|56
|53,3
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|35
|14
|11
|10
|55-34
|53
|50,5
|8
|Атлетик Б
|36
|13
|13
|10
|41-35
|52
|48,1
|9
|Осасуна
|36
|12
|11
|13
|37-47
|47
|43,5
|10
|Валенсия
|36
|10
|14
|12
|45-52
|44
|40,7
|11
|Сельта
|36
|11
|10
|15
|42-41
|43
|39,8
|12
|Райо Вальекано
|35
|11
|9
|15
|35-39
|42
|40,0
|13
|Эспаньол
|36
|10
|10
|16
|39-52
|40
|37,0
|14
|Эльче
|35
|10
|9
|16
|37-48
|39
|37,1
|15
|Хетафе
|36
|8
|14
|14
|32-38
|38
|35,2
|16
|Гранада
|36
|8
|13
|15
|44-59
|37
|34,3
|17
|Кадис
|35
|7
|14
|14
|33-47
|35
|33,3
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|35
|8
|8
|19
|32-62
|32
|30,5
| 19
Зона вылета
|Алавес
|36
|8
|7
|21
|30-61
|31
|28,7
| 20
Зона вылета
|Леванте
|35
|6
|11
|18
|44-67
|29
|27,6