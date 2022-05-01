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Райо Вальекано - Вильярреал 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
12 мая 2022, четверг. 21:00 МСК. Испания - Примера, 36-й тур
Райо Вальекано
Вильярреал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Вильярреал, которое состоится 12 Мая 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Райо Вальекано
      Мадрид
      Вильярреал
      Вильярреал
      Главные тренеры
      Испания Андони Ираола
      Испания Унаи Эмери
      История личных встреч
      12.12.2021 Испания - Примера Тур 17 Вильярреал2 : 0Райо Вальекано
      29.01.2020 Кубок Испании 1/8 финала Райо Вальекано0 : 2Вильярреал
      17.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Вильярреал3 : 1Райо Вальекано
      11.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Райо Вальекано2 : 2Вильярреал
      17.04.2016 Испания - Примера Тур 33 Райо Вальекано2 : 1Вильярреал
      06.12.2015 Испания - Примера Тур 14 Вильярреал2 : 1Райо Вальекано
      15.02.2015 Испания - Примера Тур 23 Райо Вальекано2 : 0Вильярреал
      21.09.2014 Испания - Примера Тур 4 Вильярреал4 : 2Райо Вальекано
      10.05.2014 Испания - Примера Тур 37 Вильярреал4 : 0Райо Вальекано
      07.01.2014 Испания - Примера Тур 18 Райо Вальекано2 : 5Вильярреал
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид35256473-308177,1
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона36219668-367266,7
      3
      Лига чемпионов
      		Севилья351714451-296561,9
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М35197960-416461,0
      5
      Лига Европы
      		Бетис361871160-406156,5
      6
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад351511934-345653,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал3514111055-345350,5
      8 Атлетик Б3613131041-355248,1
      9 Осасуна3612111337-474743,5
      10 Валенсия3610141245-524440,7
      11 Сельта3611101542-414339,8
      12 Райо Вальекано351191535-394240,0
      13 Эспаньол3610101639-524037,0
      14 Эльче351091637-483937,1
      15 Хетафе368141432-383835,2
      16 Гранада368131544-593734,3
      17 Кадис357141433-473533,3
      18
      Зона вылета
      		Мальорка35881932-623230,5
      19
      Зона вылета
      		Алавес36872130-613128,7
      20
      Зона вылета
      		Леванте356111844-672927,6

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