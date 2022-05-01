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Реал Мадрид - Леванте 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
12 мая 2022, четверг. 22:30 МСК. Испания - Примера, 36-й тур
Реал Мадрид
Леванте

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Леванте, которое состоится 12 Мая 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Мадрид
      Мадрид
      Леванте
      Валенсия
      Главные тренеры
      Италия Карло Анчелотти
      Италия Алессио Лисси
      История личных встреч
      22.08.2021 Испания - Примера Тур 2 Леванте3 : 3Реал Мадрид
      30.01.2021 Испания - Примера Тур 21 Реал Мадрид1 : 2Леванте
      04.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Леванте0 : 2Реал Мадрид
      22.02.2020 Испания - Примера Тур 25 Леванте1 : 0Реал Мадрид
      14.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Реал Мадрид3 : 2Леванте
      24.02.2019 Испания - Примера Тур 25 Леванте1 : 2Реал Мадрид
      20.10.2018 Испания - Примера Тур 9 Реал Мадрид1 : 2Леванте
      03.02.2018 Испания - Примера Тур 22 Леванте2 : 2Реал Мадрид
      09.09.2017 Испания - Примера Тур 3 Реал Мадрид1 : 1Леванте
      02.03.2016 Испания - Примера Тур 27 Леванте1 : 3Реал Мадрид
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Реал» — «Леванте». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид35256473-308177,1
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона36219668-367266,7
      3
      Лига чемпионов
      		Севилья351714451-296561,9
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М35197960-416461,0
      5
      Лига Европы
      		Бетис361871160-406156,5
      6
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад351511934-345653,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал3514111055-345350,5
      8 Атлетик Б3613131041-355248,1
      9 Осасуна3612111337-474743,5
      10 Валенсия3610141245-524440,7
      11 Сельта3611101542-414339,8
      12 Райо Вальекано351191535-394240,0
      13 Эспаньол3610101639-524037,0
      14 Эльче351091637-483937,1
      15 Хетафе368141432-383835,2
      16 Гранада368131544-593734,3
      17 Кадис357141433-473533,3
      18
      Зона вылета
      		Мальорка35881932-623230,5
      19
      Зона вылета
      		Алавес36872130-613128,7
      20
      Зона вылета
      		Леванте356111844-672927,6

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