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Нью-Йорк Рейнджерс - Питтсбург Пингвинз 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
12 мая 2022, четверг. 02:00 МСК. НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 5-й матч
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 12 Мая 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Нью-Йорк
      Питтсбург Пингвинз
      Питтсбург
      31РоссияврИгорь Шестёркин
      40РоссияврАлександр Георгиев
      8СШАзщДжейкоб Труба
      12ШвециязщПатрик Немет
      23СШАзщАдам Фокс
      45КанадазщБрэйден Шнайдер
      61СШАзщДжастин Браун
      79СШАзщК'Андре Миллер
      10РоссиянпАртемий Панарин
      13КанаданпАлекси Лафренье
      16КанаданпРайан Строум
      17СШАнпКевин Руни
      18СШАнпЭндрю Копп
      20СШАнпКрис Крайдер
      24ФинляндиянпКаапо Какко
      72ЧехиянпФилип Хитил
      75КанаданпРайан Ривз
      76СШАнпДжонни Бродзински
      77СШАнпФрэнк Ватрано
      93ШвециянпМика Зибанеджад
      33КанадаврАлекс Д'Орио
      70КанадаврЛуи Доминге
      2СШАзщЧад Руведел
      5КанадазщМайк Мэтисон
      6СШАзщДжон Марино
      28ШвециязщМаркус Петтерссон
      52КанадазщМарк Фридман
      58КанадазщКрис Летанг
      9КанаданпЭван Родригес
      11СШАнпБрайан Бойл
      16СШАнпДжейсон Цукер
      17СШАнпБрайан Раст
      23КанаданпБрок Макгинн
      42ФинляндиянпКаспери Капанен
      43КанаданпДэнтон Хайнен
      53ЛатвиянпТеодор Блюгерс
      59СШАнпДжейк Гюнцель
      71РоссиянпЕвгений Малкин
      77КанаданпДжефф Картер
      87КанаданпСидни Кросби
      Главные тренеры
      КанадаЖерар Галлан
      СШАМайк Салливан
      История личных встреч
      10.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Питтсбург Пингвинз7 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
      08.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Питтсбург Пингвинз7 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
      06.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Питтсбург Пингвинз
      04.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
      08.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 0Питтсбург Пингвинз
      30.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
      26.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 1Питтсбург Пингвинз
      26.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
      09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 5Питтсбург Пингвинз
      07.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс8 : 4Питтсбург Пингвинз
      Турнирная таблица
      1/4 финала - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      QFE2
      		 Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      5 : 1
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      5 : 2
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      4 : 2
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      5 : 2
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      5 : 1
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      13.05
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      15.05
      3
      2
      19
      13
      QFE4
      		 Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      5 : 0
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      3 : 5
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      2 : 5
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      7 : 3
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      4 : 3
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      13.05
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      15.05
      3
      2
      20
      17
      QFE3
      		 Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      3 : 4 ОТ
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      5 : 2
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      7 : 4
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      7 : 2
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      12.05
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      14.05
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      16.05
      1
      3
      14
      20
      QFE1
      		 Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      2 : 4
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      5 : 1
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      6 : 1
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      2 : 3 ОТ
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      12.05
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      14.05
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      16.05
      2
      2
      11
      13
      1/4 финала - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      QFW3
      		 Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      0 : 4
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      6 : 2
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      1 : 5
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      5 : 2
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      2 : 5
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      13.05
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      15.05
      2
      3
      15
      17
      QFW4
      		 Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      3 : 4
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      6 : 0
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      2 : 8
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      4 : 0
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      4 : 5 ОТ
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      13.05
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      15.05
      2
      3
      21
      15
      QFW1
      		 Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      7 : 2
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      2 : 1 ОТ
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      3 : 7
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      3 : 5
      4
      0
      21
      9
      QFW2
      		 Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      1 : 0
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      0 : 2
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      4 : 2
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      1 : 4
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      12.05
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      14.05
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      16.05
      2
      2
      7
      7
      1/2 финала - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      SFE1
       
       
      18.05
       
       
      20.05
       
       
      22.05
       
       
      24.05
       
       
      26.05
       
       
      28.05
       
       
      30.05
      0
      0
      0
      0
      SFE2
       
       
      18.05
       
       
      20.05
       
       
      22.05
       
       
      24.05
       
       
      26.05
       
       
      28.05
       
       
      30.05
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      SFW1
       
       
      19.05
       
       
      21.05
       
       
      23.05
       
       
      25.05
       
       
      27.05
       
       
      29.05
       
       
      31.05
      0
      0
      0
      0
      SFW2
       
       
      19.05
       
       
      21.05
       
       
      23.05
       
       
      25.05
       
       
      27.05
       
       
      29.05
       
       
      31.05
      0
      0
      0
      0
      Финал - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      FE
       
       
      02.06
       
       
      04.06
       
       
      06.06
       
       
      08.06
       
       
      10.06
       
       
      12.06
       
       
      14.06
      0
      0
      0
      0
      Финал - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      FW
       
       
      03.06
       
       
      05.06
       
       
      07.06
       
       
      09.06
       
       
      11.06
       
       
      13.06
       
       
      15.06
      0
      0
      0
      0
      Кубок Стэнли
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      F
       
       
      18.06
       
       
      20.06
       
       
      22.06
       
       
      24.06
       
       
      26.06
       
       
      28.06
       
       
      30.06
      0
      0
      0
      0

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