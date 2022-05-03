Нью-Йорк Рейнджерс - Питтсбург Пингвинз 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
12 мая 2022, четверг. 02:00 МСК. НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 5-й матч
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
0'
20'
40'
60'
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 12 Мая 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|40
|вр
|Александр Георгиев
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|12
|зщ
|Патрик Немет
|23
|зщ
|Адам Фокс
|45
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|61
|зщ
|Джастин Браун
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|10
|нп
|Артемий Панарин
|13
|нп
|Алекси Лафренье
|16
|нп
|Райан Строум
|17
|нп
|Кевин Руни
|18
|нп
|Эндрю Копп
|20
|нп
|Крис Крайдер
|24
|нп
|Каапо Какко
|72
|нп
|Филип Хитил
|75
|нп
|Райан Ривз
|76
|нп
|Джонни Бродзински
|77
|нп
|Фрэнк Ватрано
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|33
|вр
|Алекс Д'Орио
|70
|вр
|Луи Доминге
|2
|зщ
|Чад Руведел
|5
|зщ
|Майк Мэтисон
|6
|зщ
|Джон Марино
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|52
|зщ
|Марк Фридман
|58
|зщ
|Крис Летанг
|9
|нп
|Эван Родригес
|11
|нп
|Брайан Бойл
|16
|нп
|Джейсон Цукер
|17
|нп
|Брайан Раст
|23
|нп
|Брок Макгинн
|42
|нп
|Каспери Капанен
|43
|нп
|Дэнтон Хайнен
|53
|нп
|Теодор Блюгерс
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|71
|нп
|Евгений Малкин
|77
|нп
|Джефф Картер
|87
|нп
|Сидни Кросби
Главные тренеры
|Жерар Галлан
|Майк Салливан
История личных встреч
|10.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|7 : 2
|08.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|7 : 4
|06.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|5 : 2
|04.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|3 : 4 ОТ
|08.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|30.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|26.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|26.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|09.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 4
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз5 : 1
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз5 : 2
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз4 : 2
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз5 : 2
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз13.05
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз15.05
Бостон Брюинз
3
2
19
13
QFE4
| Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс5 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг7 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс4 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг13.05
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс15.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
3
2
20
17
QFE3
| Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТ
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз7 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс12.05
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз14.05
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс16.05
Питтсбург Пингвинз
1
3
14
20
QFE1
| Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз6 : 1
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТ
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз12.05
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз14.05
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз16.05
Вашингтон Кэпиталз
2
2
11
13
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW3
| Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд0 : 4
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд6 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз5 : 2
Миннесота Уайлд
Миннесота Уайлд2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз13.05
Миннесота Уайлд
Миннесота Уайлд15.05
Сент-Луис Блюз
2
3
15
17
QFW4
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз3 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз6 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз2 : 8
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз4 : 5 ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз13.05
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз15.05
Лос-Анджелес Кингз
2
3
21
15
QFW1
| Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш7 : 2
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл Предаторз3 : 7
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз3 : 5
Колорадо Эвеланш
4
0
21
9
QFW2
| Калгари Флэймз
Даллас Старз
Калгари Флэймз1 : 0
Даллас Старз
Калгари Флэймз0 : 2
Даллас Старз
Даллас Старз4 : 2
Калгари Флэймз
Даллас Старз1 : 4
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз12.05
Даллас Старз
Даллас Старз14.05
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз16.05
Даллас Старз
2
2
7
7
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE1
0
0
0
0
SFE2
0
0
0
0
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW1
0
0
0
0
SFW2
0
0
0
0
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
0
0
0
0
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
0
0
0
0
Кубок Стэнли
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F
0
0
0
0