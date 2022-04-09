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Сочи - Нижний Новгород 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
13 мая 2022, пятница. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 29-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
СочиНижний Новгород

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Нижний Новгород, которое состоится 13 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сочи
      Сочи
      Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Главные тренеры
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      РоссияАлександр Анатольевич Кержаков
      История личных встреч
      26.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Нижний Новгород1 : 0Сочи
      03.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Нижний Новгород0 : 0Сочи
      18.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 7 Сочи0 : 1Нижний Новгород
      25.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Нижний Новгород2 : 2Сочи
      09.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 7 Сочи3 : 1Нижний Новгород
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Сочи» — «Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит28197265-266476,2
      2 Динамо М28164849-335261,9
      3 Сочи28164849-295261,9
      4 ЦСКА28145938-284756,0
      5 Краснодар28137840-294654,8
      6 Локомотив М28128839-364452,4
      7 Крылья Советов281251139-344148,8
      8 Ахмат281221434-373845,2
      9 Спартак М281071135-383744,0
      10 Ростов28981145-463541,7
      11 Нижний Новгород28781325-392934,5
      12 Химки286111131-442934,5
      13
      Стыковая зона
      		Рубин28851533-512934,5
      14
      Стыковая зона
      		Урал28691322-342732,1
      15
      Зона вылета
      		Уфа284121225-382428,6
      16
      Зона вылета
      		Арсенал28581528-552327,4

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