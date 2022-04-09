Сочи - Нижний Новгород 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
13 мая 2022, пятница. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 29-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Нижний Новгород, которое состоится 13 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Александр Анатольевич Кержаков
История личных встреч
|26.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 0
|03.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|0 : 0
|18.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 7
|0 : 1
|25.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|2 : 2
|09.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 7
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Сочи» — «Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|76,2
|2
|Динамо М
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|61,9
|3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|61,9
|4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|56,0
|5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|54,8
|6
|Локомотив М
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|52,4
|7
|Крылья Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|48,8
|8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|45,2
|9
|Спартак М
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|44,0
|10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|41,7
|11
|Нижний Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|34,5
|12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|34,5
| 13
Стыковая зона
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|34,5
| 14
Стыковая зона
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|32,1
| 15
Зона вылета
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|28,6
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|27,4