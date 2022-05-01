Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 10226
13 мая 2022, пятница. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 13 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
|Натан Джонс
|Карлос Корберан
История личных встреч
|11.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|2 : 0
|02.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|0 : 0
|06.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 28
|1 : 1
|07.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|1 : 1
|10.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|0 : 2
|31.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|2 : 1