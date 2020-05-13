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Витебск - Гомель 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь), вместимость: 8350
13 мая 2022, пятница. 18:30 МСК. Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
Витебск
Гомель

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Гомель, которое состоится 13 Мая 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Витебск
      Витебск
      Гомель
      Гомель
      Главные тренеры
      БеларусьЕвгений Чернухин
      БеларусьВладимир Владимирович Невинский
      История личных встреч
      27.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала Витебск1 : 0Гомель
      07.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала Гомель2 : 0Витебск
      11.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Гомель4 : 1Витебск
      30.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Витебск0 : 0Гомель
      16.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Витебск1 : 2Гомель
      06.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Гомель1 : 2Витебск
      02.12.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Гомель1 : 3Витебск
      08.07.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Витебск1 : 0Гомель
      16.09.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Витебск1 : 0Гомель
      10.05.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Гомель0 : 1Витебск
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ761016-41990,5
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн74309-41571,4
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ741214-81361,9
      4 Минск741211-81361,9
      5 Слуцк73319-71257,1
      6 Шахтёр С73319-41257,1
      7 Ислочь733112-81257,1
      8 Славия-Мозырь731311-91047,6
      9 Гомель73049-10942,9
      10 Неман72329-10942,9
      11 Торпедо-БелАЗ72146-11733,3
      12 Белшина71337-11628,6
      13 Витебск71337-12628,6
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал70434-8419,0
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест70346-12314,3
      16
      Зона вылета
      		Днепр М70162-1514,8

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