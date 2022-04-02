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Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
13 мая 2022, пятница. 20:30 МСК. Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - БАТЭ, которое состоится 13 Мая 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо-БелАЗ
      Жодино
      БАТЭ
      Борисов
      Главные тренеры
      БеларусьДмитрий Васильевич Молош
      БеларусьАлександр Михайлов
      История личных встреч
      13.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Торпедо-БелАЗ0 : 1БАТЭ
      09.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала БАТЭ1 : 1Торпедо-БелАЗ
      20.11.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 29 Торпедо-БелАЗ0 : 3БАТЭ
      27.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 14 БАТЭ3 : 0Торпедо-БелАЗ
      05.05.2021 Кубок Беларуси 1/2 финала Торпедо-БелАЗ1 : 1БАТЭ
      21.04.2021 Кубок Беларуси 1/2 финала БАТЭ4 : 1Торпедо-БелАЗ
      02.08.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Торпедо-БелАЗ3 : 2БАТЭ
      18.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 5 БАТЭ0 : 0Торпедо-БелАЗ
      01.12.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Торпедо-БелАЗ1 : 2БАТЭ
      13.07.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 15 БАТЭ4 : 1Торпедо-БелАЗ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ761016-41990,5
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн74309-41571,4
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ741214-81361,9
      4 Минск741211-81361,9
      5 Слуцк73319-71257,1
      6 Шахтёр С73319-41257,1
      7 Ислочь733112-81257,1
      8 Славия-Мозырь731311-91047,6
      9 Гомель73049-10942,9
      10 Неман72329-10942,9
      11 Торпедо-БелАЗ72146-11733,3
      12 Белшина71337-11628,6
      13 Витебск71337-12628,6
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал70434-8419,0
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест70346-12314,3
      16
      Зона вылета
      		Днепр М70162-1514,8

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