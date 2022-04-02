Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
13 мая 2022, пятница. 20:30 МСК. Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - БАТЭ, которое состоится 13 Мая 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
БАТЭ
Борисов
Главные тренеры
|Дмитрий Васильевич Молош
|Александр Михайлов
История личных встреч
|13.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 1
|09.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|1 : 1
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 29
|0 : 3
|27.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 14
|3 : 0
|05.05.2021
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|1 : 1
|21.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|4 : 1
|02.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 20
|3 : 2
|18.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|0 : 0
|01.12.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|1 : 2
|13.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|7
|6
|1
|0
|16-4
|19
|90,5
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|7
|4
|3
|0
|9-4
|15
|71,4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|7
|4
|1
|2
|14-8
|13
|61,9
|4
|Минск
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|61,9
|5
|Слуцк
|7
|3
|3
|1
|9-7
|12
|57,1
|6
|Шахтёр С
|7
|3
|3
|1
|9-4
|12
|57,1
|7
|Ислочь
|7
|3
|3
|1
|12-8
|12
|57,1
|8
|Славия-Мозырь
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|47,6
|9
|Гомель
|7
|3
|0
|4
|9-10
|9
|42,9
|10
|Неман
|7
|2
|3
|2
|9-10
|9
|42,9
|11
|Торпедо-БелАЗ
|7
|2
|1
|4
|6-11
|7
|33,3
|12
|Белшина
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|28,6
|13
|Витебск
|7
|1
|3
|3
|7-12
|6
|28,6
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|7
|0
|4
|3
|4-8
|4
|19,0
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|7
|0
|3
|4
|6-12
|3
|14,3
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|7
|0
|1
|6
|2-15
|1
|4,8