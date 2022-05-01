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Франция - Словакия 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
13 мая 2022, пятница. 16:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
Франция
Словакия

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Словакия, которое состоится 13 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Франция
      Словакия
      История личных встреч
      17.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Франция3 : 6Словакия
      10.05.2018 ЧМ-2018 Группа A Словакия3 : 1Франция
      08.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. Тур 2 Франция1 : 5Словакия
      12.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. Тур 3 Словакия3 : 5Франция
      03.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. Тур 1 Франция2 : 6Словакия
      15.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. Тур 7 Словакия5 : 4Франция
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада0 0
      2
      1/4 финала
      		Германия0 0
      3
      1/4 финала
      		Швейцария0 0
      4
      1/4 финала
      		Словакия0 0
      5 Дания0 0
      6 Казахстан0 0
      7 Италия0 0
      8
      Зона вылета
      		Франция0 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия0 0
      2
      1/4 финала
      		США0 0
      3
      1/4 финала
      		Чехия0 0
      4
      1/4 финала
      		Швеция0 0
      5 Латвия0 0
      6 Норвегия0 0
      7 Великобритания0 0
      8
      Зона вылета
      		Австрия0 0

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