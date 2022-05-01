Франция - Словакия 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
13 мая 2022, пятница. 16:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Словакия, которое состоится 13 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Словакия
История личных встреч
|17.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|3 : 6
|10.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа A
|3 : 1
|08.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. Тур 2
|1 : 5
|12.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. Тур 3
|3 : 5
|03.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. Тур 1
|2 : 6
|15.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. Тур 7
|5 : 4
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Германия
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Словакия
|0
|0
|5
|Дания
|0
|0
|6
|Казахстан
|0
|0
|7
|Италия
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Франция
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|0
|0
| 2
1/4 финала
|США
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
|5
|Латвия
|0
|0
|6
|Норвегия
|0
|0
|7
|Великобритания
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Австрия
|0
|0